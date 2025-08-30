גופתו של עידן שתיוי, שנחטף ממסיבת הנובה, חולצה מעזה

צה"ל הודיע היום (שבת) כי גופתו של עידן שתיוי, בן 28 מראשון לציון, שנחטף ממסיבת הנובה ב־7 באוקטובר, חולצה והושבה לישראל לאחר 694 ימים. שתיוי הגיע לפסטיבל לפנות בוקר בשבת השחורה, נורה ונפצע במהלך ניסיון ההימלטות, ונחטף לעזה.

צה"ל הודיע כי גופתו של שתיוי חולצה יחד עם גופתו של החטוף אילן וייס במבצע מורכב שבוצע על ידי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום בשילוב אמ"ן וכוחות מיוחדים. לאחר הליך זיהוי שנעשה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, יחד עם מז"פ של משטרת ישראל והרבנות הצבאית, צוות החטופים באגף כוח האדם מסר את ההודעה למשפחתו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "יחד עם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחת שתיוי. אני שב ומביע את הערכתי לצה"ל ושב"כ על פעולתם הנחושה והנועזת. עד כה הושבו ארצה 207 חטופים, 148 מהם בחיים. נמשיך לפעול ללא לאות בדרכים שונות ובנחישות כדי להשיב את כל חטופינו – החיים והחללים כאחד".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני שולח תנחומים עמוקים למשפחתו של עידן שתיוי ז"ל, שנרצח ונחטף על ידי מרצחי חמאס במסיבת הנובה ב־7 באוקטובר, וגופתו הושבה לישראל במבצע מיוחד של צה"ל ושב"כ. בבוקר ה-7 באוקטובר, עידן ז"ל פעל בגבורה עילאית והציל מבלים שלא הכיר לפני כן, בכך שסייע להם להימלט מהתופת".