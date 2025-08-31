דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום ראשון ז' באלול תשפ"ה 31.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.4°תל אביב
  • 23.0°ירושלים
  • 27.4°תל אביב
  • 26.8°חיפה
  • 27.1°אשדוד
  • 23.3°באר שבע
  • 28.4°אילת
  • 25.9°טבריה
  • 23.6°צפת
  • 27.5°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
מזג האוויר

מזג האוויר לקראת פתיחת שנת הלימודים: טמפרטורות רגילות לעונה

היום יהיה מעונן חלקית עם עומס חום במישור החוף ולחות גבוהה, בפנים הארץ ובהרים ישררו תנאים יבשים יותר עם עומסי חום מתונים | מחר, היום הראשון לשנת הלימודים תשפ"ו, מזג האוויר יהיה נוח עם טמפרטורות רגילות לעונה

כיתה ריקה (צילום אילוסטרציה: דוד כהן / פלאש90)
כיתה ריקה (צילום אילוסטרציה: דוד כהן / פלאש90)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 31.08.2025 | 6:05
נושאים קשורים:

מזג האוויר היום (ראשון) צפוי להיות יציב יחסית, עם עננות חלקית ותחושת חום כבדה בעיקר במישור החוף בשל הלחות הגבוהה.

בפנים הארץ ובהרים ישרור מזג אוויר יבש יותר, עם עומסי חום מתונים. במהלך הלילה העננות תימשך בחלק מהאזורים, אך לא צפוי שינוי משמעותי בטמפרטורות.

מחר, היום הראשון לשנת הלימודים תשפ"ו, מזג האוויר יישאר נוח יחסית לעונה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

בימים שלישי ורביעי – ללא שינוי ניכר במזג האוויר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: תל אביב-יפו – 23–30, ירושלים – 18–29, חיפה – 24–29, עפולה – 22–35, קצרין – 21–32, אשדוד – 21–30, אשקלון – 25–29, באר שבע – 18–33, מצפה רמון – 18–30, אילת – 29–39.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!