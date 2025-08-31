מזג האוויר לקראת פתיחת שנת הלימודים: טמפרטורות רגילות לעונה

מזג האוויר היום (ראשון) צפוי להיות יציב יחסית, עם עננות חלקית ותחושת חום כבדה בעיקר במישור החוף בשל הלחות הגבוהה.

בפנים הארץ ובהרים ישרור מזג אוויר יבש יותר, עם עומסי חום מתונים. במהלך הלילה העננות תימשך בחלק מהאזורים, אך לא צפוי שינוי משמעותי בטמפרטורות.

מחר, היום הראשון לשנת הלימודים תשפ"ו, מזג האוויר יישאר נוח יחסית לעונה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

בימים שלישי ורביעי – ללא שינוי ניכר במזג האוויר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: תל אביב-יפו – 23–30, ירושלים – 18–29, חיפה – 24–29, עפולה – 22–35, קצרין – 21–32, אשדוד – 21–30, אשקלון – 25–29, באר שבע – 18–33, מצפה רמון – 18–30, אילת – 29–39.