יום ראשון ז' באלול תשפ"ה 31.08.25
ספורט

יורובאסקט: הפסד ראשון לנבחרת ישראל, שנוצחה על ידי פולין 66:64

דני אבדיה הוביל עם 23 נקודות אך החטיא שלשה על הבאזר | גינת וקרינגטון קלעו 10 נקודות כל אחד, וישראל ירדה למאזן 1:1 בשלב הבתים | היום תפגוש ישראל את צרפת הבלתי מנוצחת

הכדורסלן הישראלי דני אבדיה עם הכדור והפולני רומן סורקין מימין (צילום: fiba)
ליאור ברטל
כתב ספורט
עדכון אחרון: 31.08.2025 | 6:54
נבחרת ישראל נוצחה אמש (מוצאי שבת) 66:64 על ידי פולין במשחקה השני ביורובאסקט 2025, וירדה למאזן 1:1 בשלב הבתים. דני אבדיה הוביל את הנבחרת עם 23 נקודות, בעוד שתומר גינת וקאדין קרינגטון הוסיפו עשר נקודות כל אחד. היום ב-18:00 תפגוש הנבחרת של בית הלחמי את צרפת הבלתי מנוצחת, שגברה 95:103 על סלובניה.

הפולנים פתחו בסערה עם חמש נקודות של מתאוש פונטיקה ושלשה של ג'ורדן לויד בדרך ל-2:10. ישראל יצאה מההלם וקבעה שוויון 12:12 עם שלשות של זוסמן ואבדיה. לויד צלף שלשה שהעלתה את פולין ליתרון שמונה, אך גינת השיב עם שתי שלשות חשובות משלו שצימקו ל-22:26. קרינגטון קלע נקודות ראשונות וגם אבדיה השלים חדירה קשוחה, אך לויד הלוהט ענה עם חמש נקודות משלו וקבע 26:37 לפולין בהפסקה.

ברבע השלישי צימקה ישראל עם רצף נקודות של אבדיה וסורקין, לפני שסורקין חתם את הרבע ב-48:51 לישראל. פונטיקה צלף שלשה שהחזירה את היתרון לפולין, אך קרינגטון הפך ל-59:61 לישראל חמש דקות לסיום. דקה ורבע לסיום, קרינגטון קלע שלשה מהפינה שהחזירה את היתרון ל-62:64, אך לויד קלע ארבע נקודות רצופות והכריע את המשחק. אבדיה ניסה לנצח עם שלשה על הבאזר, אך החטיא ופולין ניצחה 64:66.

קלעו לישראל: אבדיה 23, גינת וקרינגטון 10 כל אחד, סורקין 9, מדר 7, זוסמן 3, טימור 2. כן שותפו: לוי, שגב, בורג, פלטין.

תגיות:
