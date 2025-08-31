דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום ראשון ז' באלול תשפ"ה 31.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.4°תל אביב
  • 23.0°ירושלים
  • 27.4°תל אביב
  • 26.8°חיפה
  • 27.1°אשדוד
  • 23.3°באר שבע
  • 28.4°אילת
  • 25.9°טבריה
  • 23.6°צפת
  • 27.5°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
החטופים והנעדרים

גיסתו של החטוף עמרי מירן: "אם היו דנים בעסקה, אולי היה יכול ללוות את רוני ועלמא לגן"

המשפחות הפגינו מול בתיהם של השרים ישראל כ"ץ, רון דרמר וגדעון סער, ודרשו מהקבינט לדון מיידית בהצעת העסקה המונחת על השולחן: "אנחנו מסרבים לעוד 'הותר לפרסום', כל רגע החטופים נמקים מתחת לאדמה"

מיכל לביא, גיסתו של עמרי מירן מול ביתו של שר הביטחון כ"ץ (צילום: הדס זבלבסקי)
מיכל לביא, גיסתו של עמרי מירן מול ביתו של שר הביטחון כ"ץ (צילום: הדס זבלבסקי)
מאיה רונן
מאיה רונן
כתבת חקלאות
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 31.08.2025 | 8:30
נושאים קשורים:

משפחות חטופים מחו הבוקר (ראשון) בשעה 07:10 מול בתי שרי הקבינט המדיני-ביטחוני. המוחים קראו לשרים להתחייב לעסקה להשבת החטופים, המונחת לדבריהם על שולחן המשא ומתן אך אינה נידונה. לטענת מטה המשפחות, התעקשות הקבינט על המשך התמרון הצבאי בעזה מסכנת את החטופים ואת חיי הלוחמים.

מול ביתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ התייצבה מיכל לביא, גיסתו של החטוף עמרי מירן: "אני מקווה שהרמת טלפון למשפחת וייס, למשפחת שתיוי. אתמול הותר לפרסום החייל ה-900 שנהרג. כמה עוד ילדים נקריב? אתה מוכן להסביר מה קרה מאז היום ה-629 שאמרת שחייבים ללכת לעסקה דו-שלבית? שבועיים שלמים שאתם לא דנים בעסקה שאתם עצמכם נתתם את המתווה שלה, שחמאס הסכים לו. אולי עמרי היה יכול ללוות את רוני ועלמא ליום הראשון בגן. החטופים זועקים 40 מטר מתחת לאדמה – מורעבים, נמקים – ואתם חוגגים במסעדות. אני דורשת שתצא החוצה ותסתכל לנו בעיניים".

דליה קושניר, גיסתם של איתן הורן ושורד השבי יאיר הורן, דיברה מול ביתו של השר רון דרמר: "אתם ישנים? אני לא. הפלאשבקים מהבוקר הזה לפני שנה לא נתנו לי מנוח. ידענו שהירש, כרמל, אלמוג, אורי ואלכס שרדו – חיכו שתצילו אותם. אנחנו כשלנו ואתם כשלתם. הם שמחו עלינו – ואנחנו אכזבנו אותם. הם יכלו להיות כאן כולם, אבל הפקרתם אותם והחמאס רצח אותם".

קושניר הוסיפה בהקשר לפתיחת שנת הלימודים: "מחר מתחילה שנת הלימודים. הילדים שלכם יתחילו תיכון – האם תלוו אותם ביום הראשון? הבנות של עמרי, של דוד ושל אלקנה ילכו מחר לגן בידיעה שאבא עדיין בעזה. הילדים שלי ילכו ללימודים בידיעה שדוד שלהם לא פה. מיליוני ילדי ישראל ילכו לבית הספר, אבל את השיעור הכי חשוב הם למדו ב-695 הימים האחרונים: שהם לבד, שהממשלה מפקירה ולא דואגת להם".

"יש לך הזדמנות להיות כתוב בספר דברי הימים של ישראל כמי שהציל את החטופים. כנס לקבינט, תגיד להם שחייבים להסכים להסכם, ואל תיתן להם לצאת מהחדר. זאת עסקה חלקית, אבל רק מתוך חדר המשא ומתן היא צריכה להפוך למלאה. אנחנו לא רוצים יותר 'הותר לפרסום'. אנחנו לא רוצים עוד מבצעים הירואיים, לא רוצים שחיילים יסכנו את עצמם. יש עסקה על השולחן – צריך לקבל אותה עכשיו ולהפוך אותה למלאה".

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!