איימן עודה בהפגנה להשבת החטופים: "הממשלה מציעה רק עוד מלחמה"

בין מאות האנשים שהתכנסו אמש בצומת הגומא שבגליל העליון, בקריאה לשחרור החטופים, להפסקת המלחמה ולהחלפת הממשלה, ניכרה נוכחות משטרתית יוצאת דופן. כבר כמה שנים שמאות מפגינים מגיעים להפגין בצומת, תחילה נגד ההפיכה המשפטית ומאז פרוץ המלחמה גם הקריאה לשחרור החטופים, אך כוחות המשטרה תוגברו לקראת הגעתו של אדם אחד לנאום בהפגנה – ח"כ איימן עודה, יושב ראש רשימת חד"ש-תע"ל.

מאז ניסיון ההדחה שלו מהכנסת, התגברו האיומים על חייו של עודה, ובשל כך הוגברה אבטחתו כנבחר ציבור. רק לפני חודש וחצי, הותקף עודה באלימות כשהגיע לנאום בהפגנה בנס ציונה, ונגרם נזק למכוניתו.

"יותר מדי זמן בתוך האסון הכואב הזה"

"הפשיסטים והמשיחיים מנסים להשתיק, למחוק ולהרחיק אותנו מהזירה הציבורית, ומנסים להרחיק אותנו אחד מהשני, אבל כל קריאה, מחאה ושותפות מוכיחות שהשילוב בינינו אפשרי, ושאין דרך אחרת", אמר עודה ל'דבר', והוסיף: "אנחנו כבר יותר מדי זמן בתוך האסון הכואב הזה. עשרות שנים, עשרות אלפי חפים מפשע נהרגו ועד שלא נעצור את זה לא נוכל להתמודד ולתקן את המציאות שלנו".

בנאומו, התייחס עודה לסבל משני צדי המתרס: "משפחות החטופים שמחכות לשובם של היקרים להם, עשרות אלפי אזרחים בעזה שאיבדו את יקיריהם, משפחות בישראל בגדה ובעזה שנפצעות בנפש ובלב. ילדים פלסטינים וילדים ישראלים שנמחקה להם הילדות, שנשדדה מהם התמימות. עלינו תמיד לזכור: ילד הוא ילד הוא ילד. לכל ילד מגיע לגדול בביטחון ובשלום".

את האצבע המאשימה, הוא מפנה לעבר השלטון: "ממשלת נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' מציעה לנו רק עוד סבל, כאב, חורבן ובעיקר עוד מלחמה. אנחנו ביחד חייבים להציב אלטרנטיבה. לא חלום בלהות אלא חלום של חיים. כמה עוד דם האדמה הזאת יכולה לספוג? כמה עוד הורים יקברו את ילדיהם? כמה עוד ילדים יקברו את הוריהם? כמה עוד כאב הנפש שלנו יכולה לספוג? ואסור לנו לקבל את זה".

מתווה גיוס להפסקת המלחמה

האלטרנטיבה למלחמה, לדבריו, היא חמלה: "האלטרנטיבה היא שלום, סיום הכיבוש, פתרון מדיני שימנע את המלחמה הבאה, שיכבד את הזכויות הלאומיות של שני העמים כאן. אנחנו חייבים להציע משהו אחר לגמרי: חמלה אנושית, בסיסית כלפי כל אדם.

"מהירדן עד הים ישראלים ופלסטינים, ערבים ויהודים. פשוט בני אדם שרוצים רק לחיות בכבוד, בשלום ובטחון, כי יש לנו כל כך הרבה משותף. הגורל שלנו שזור זה בזה, ואתם כאן איתי כי אתם לא מוכנים להתעלם מכאב הזולת. כי כל מכה שפוגעת באדם אחר פוגעת גם בנו. גם בחושך הגדול אנחנו נעמוד יחד ונביא את היום. אנחנו חייבים להיאבק יחד כדי לעצור את המלחמה, כדי לעצור את הפשיזם, כדי להחזיר את האנושיות".

לעומת מתווה הגיוס השנוי במחלוקת שמציעה הממשלה, הציע עודה מתווה משלו: "אני שומע כל הזמן דיבורים על מתווה הגיוס, על זה שצריכים עוד ועוד חיילים לעוד מלחמות משיחיות ומיותרות. אז אני רוצה להציע לכם מתווה אחר: במקום להתגייס למלחמה, עלינו להתגייס להפסקת המלחמה. עלינו להתגייס לשלום. חילונים וחרדים, ערבים ויהודים, צעירים ומבוגרים, גברים ונשים, כולנו צריכים להתגייס למאבק הצודק ביותר להפסקת המלחמה".

יוצא מהכנסת: "זה הזמן לצאת לשטח למען השלום"

עודה איתן בהחלטתו שלא להתמודד בבחירות הבאות. "אני מתמסר לנושא אחד ויחיד וזה לגייס ערבים ויהודים ישראלים או פלסטינים בעזה, בגדה ובירושלים המזרחית למען השלום", הוא אומר ל'דבר'. לדבריו, הכנסת היא במה חשובה מאוד, אבל הוא רואה עצמו ממשיך להוביל להשתלבות של הציבור הערבי בחברה הכללית מחוצה לה. "יהיו שם אחרים. יש אנשים שאני סומך עליהם. לפי הניסיון שלי והדרך שבה הלכתי כל חיי, אני מרגיש שזה הזמן לצאת לשטח לגייס מאות אלפי ישראלים ומאות אלפי פלסטינים למען השלום לשני העמים. זו תהיה משימת חיי, יחד עם מאות אלפי אנשים".

עודה מקדיש בימים אלה את כל זמנו ומרצו להגברת השילוב בין יהודים לערבים בישראל. השילוב והשוויון מתחילים, לדבריו, בהבטחת הדמוקרטיה ובמעשים קונקרטיים. "אנחנו חייבים לעשות הכל כדי להעלות את אחוזי ההצבעה בקרב האוכלוסייה הערבית בבחירות הבאות. זה בידיים שלנו וזו האחריות שלנו. רק כך נוכל לנצח את הפשיזם ואת סרבני השלום, ולהביא תקווה אמיתית. רק כך נוכל לבנות מחדש את השותפות היהודית-ערבית, שותפות שוויונית, משמעותית ואמיתית".

מאבק יהודי-ערבי לשחרור החטופים

"האוכלוסייה הערבית במדינה מעוניינת בשלום פעמיים", מסביר עודה, "פעם אחת כחלק מהעם הערבי הפלסטיני, ופעם שנייה כחלק מהחברה והאזרחים בישראל. השלום הזה הוא לא רק חלום, הוא צורך קיומי עבור כולנו. אנחנו האזרחים הערבים לא יכולים בלעדיכם, ואתם, האזרחים היהודים הדמוקרטיים לא יכולים בלעדינו. הגורל שלנו שזור זה בזה".

לדבריו, גם המאמץ לשחרור החטופים חייב להיות מאמץ משותף ועממי: "מאז פרצה המלחמה נפגשתי מאות פעמים עם משפחות החטופים, דיברתי עם המצרים, דיברתי עם מי שאפשר לדבר. חייב להיות מאבק של יהודים וערבים יחד בתוך מדינת ישראל, להפעיל לחץ על הממשלה, להכריז על שביתה כללית, לעשות הכל. זו הדרך הנכונה ביותר והמשפיעה ביותר".

"כולנו בסירה הזאת ביחד"

זו לא הפעם הראשונה שעודה מגיע לנאום בצומת הגומא. לצד תומכים נלהבים, חלק מהמפגינים אוחזים בדעות שונות מאוד משלו, ויחד עם זאת קיבלו אותו בנפש חפצה. דרור גביש, ממובילי המחאה בצומת הגומא: "בתור ישראלי, ציוני, פטריוט, גאה, קצין מילואים עד לא מזמן, עם הרבה חברים וקרובים בצבא וילדים שכנראה יתגייסו בעוד כמה שנים, קשה לי עם חלק מההתבטאויות שלו בשדה הפוליטי. אבל כשעלה הרעיון להזמין אותו להפגנה, לא התנגדתי, ואני שמח שהגיע. זאת המשמעות של דמוקרטיה".

לדבריו, זו המשמעות העמוקה מאחורי המחאה העיקשת נגד פעולות הממשלה בשנים האחרונות: "אנחנו כבר שנים הולכים להפגין, מזיעים, צועקים ונלחמים למען הדמוקרטיה, וכשממשלת החורבן מנסה להשתיק באלימות נציג של מיעוט, את כל מי שלא חושב כמוה ואת כל מי שמאתגר אותה, זה המקום שבו אנחנו צריכים לבוא ולהגיד: עד כאן. כמה שאתם תנסו להשתיק, אנחנו נגביר. כמה שאתם תנסו לנתק אנחנו נחבר, כי כולנו בסירה הזאת ביחד."

מפגין אחר דרש מעודה לדבר בקול אחד לציבור היהודי ולציבור הערבי: "אם תגיד את מה שנעים לנו לשמוע בעברית, ולפלסטינים את מה שנעים להם לשמוע בערבית, השילוב הזה לא יצליח. את זה אומר לך מישהו שרוצה שלום, לא מישהו שרוצה להילחם. אני רוצה לחיות עם הפלסטינים, אבל כשאתה אומר להם שעכו ויפו וחיפה כבושות, לא נצליח לעשות שילוב".

לכך עודה ענה: "אין ערבי שלא מבין כל מה שאני אומר בעברית. אני עומד מאחורי כל דבר שאמרתי בערבית ומה שאני אומר מעל דוכן הכנסת בעברית. גם האמירות הקשות ביותר, אפילו יותר קשות מאשר בערבית. אין שחר לדברים שאתה אומר."