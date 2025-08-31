לאחר כשלושה חודשים: הרכבת הקלה בירושלים חוזרת לפעילות כמעט מלאה

אחרי חודשים של שיבושים והפעלה חלקית, הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים חזר היום (ראשון) לפעילות מלאה. בכך הושלמו בהצלחה העבודות לחיבור הקו הירוק העתידי, שלפי הודעת משרד התחבורה נחשבות לאחת המשימות ההנדסיות המורכבות שבוצעו עד כה ברכבות קלות בישראל.

העבודות כללו חיבור מסילות ותשתיות חדשות, הוספת מסילה שלישית והקמת תחנת "אי" בטורים. הן נמשכו גם בתקופת מבצע "עם כלביא" ובוצעו בשישה מוקדים במרכז העיר. משרד התחבורה העניק את אישור הבטיחות וההפעלה, והקו ישוב לפעול במלואו מנווה יעקב בצפון ועד הדסה עין כרם בדרום.

לצד החזרת השירות, צפויה להיפתח בימים הקרובים תחנת תחזוקה חדשה בנווה יעקב (דיפו), שתאפשר זמינות גבוהה יותר של רכבות. החל מיום שלישי יופסקו קווי השאטלים (500–503) שהופעלו כחלופה, וקווי הדרום-מערב יחזרו למסלולם המקורי, למעט קו 27. תחנת הטורים תישאר סגורה עוד מספר שבועות להשלמת עבודות.

במשרד התחבורה מציינים כי עבודות הפיתוח לאורך ציר הקו האדום יימשכו עוד כחודשיים, אך לא ישפיעו על הנסיעות. במקביל נמשכות ההכנות להפעלת הקו הירוק, שיכלול כ־40 תחנות חדשות וייפתח בהדרגה כבר בשנת 2026.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה: "הצלחנו לעמוד ביעד שאפתני ולהחזיר את הרכבת הקלה לפעילות מלאה ובטוחה, בדיוק בזמן. ירושלים היא סמל של קישוריות, חדשנות וקידמה. הרכבת הקלה היא חוד החנית במהפכת התחבורה הציבורית שאנחנו מובילים בכל הארץ".

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, הוסיף: "חזרתו של הקו האדום לפעילות מלאה היא בשורה משמעותית לתושבי ירושלים. זהו צעד משמעותי בדרך למהפכה תחבורתית אדירה שבסיומה ירושלים תהיה העיר הראשונה בישראל עם רשת רכבות קלה מודרנית".

בכירי משרד התחבורה, האוצר וחברת ההפעלה "כפיר" ציינו את שיתוף הפעולה בין כל הגורמים ואת המחויבות לעמוד בלוחות הזמנים. "אחרי תקופה של חוסר נוחות זמנית, ירושלים חוזרת לשגרה עם בשורה לציבור הנוסעים", אמר מנכ"ל משרד התחבורה משה בן-זקן.