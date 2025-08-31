2.58 מיליון תלמידים בישראל ייפתחו את שנת הלימודים תשפ"ו

מחר (שני) ייפתחו שערי בתי הספר והגנים בישראל לשנת הלימודים תשפ"ו. על פי נתוני משרד החינוך, 2.58 מיליון תלמידים יחזרו לספסל הלימודים, בהם 180,600 שיעלו מחר לראשונה לכיתה א' ו-149 אלף תלמידי י"ב שיפתחו את שנתם האחרונה במערכת החינוך.

החלוקה לפי שכבות גיל מראה כי המספר הגבוה ביותר נמצא בבתי הספר היסודיים – 1,185,000 תלמידים. בגני הילדים ילמדו 533 אלף, בחטיבות הביניים 531 אלף, בתיכונים 531 אלף נוספים, ובמעונות הפעוטות 230 אלף.

מערכת החינוך כוללת השנה 21,600 גני ילדים ו-5,807 בתי ספר. מספר המנהלים עומד על 5,800 – מה שמעיד כי לשבעה מוסדות אין מנהל קבוע. בסך הכול ילוו את התלמידים 253 אלף עובדי הוראה: 219 אלף מורים ו־249 אלף גננות.

390,750 תלמידים זכאים לשירותי החינוך המיוחד. בתוך כלל התלמידים במערכת, 582 אלף לומדים בחינוך החרדי ו-379 אלף בחינוך הערבי.

לצד המספרים, פרסם המשרד גם את השמות הנפוצים ביותר בקרב תלמידי כיתה א' החדשים ועובדי ההוראה. השם "דוד" הוא הנפוץ ביותר הן בקרב הילדים העולים לכיתה א' והן בקרב המורים והגננות במערכת היהודית.

במשרד החינוך מתגברים את מערך השירות לקראת פתיחת השנה. מוקד ההורים והתלמידים 6552* (שלוחה 4) יפעל הערב עד השעה 22:30, ומחר (יום ב') בין 6:30 בבוקר ל־18:00 בערב. המוקד מספק מענה לפניות של הורים, תלמידים ועובדי הוראה בכל הנוגע לפתיחת שנת הלימודים.