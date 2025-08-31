נשירה, צפיפות בכיתות ומחסור במורים: דו"ח מדאיג על מערכת החינוך במזרח ירושלים

חוזרים למערכת חינוך קורסת: כ-3,000 תלמידים ממזרח ירושלים נשרו בשנת הלימודים האחרונה לפי נתוני העירייה – כ-3%-4% מהתלמידים באזור. לשם השוואה, בחינוך העברי הממוצע הכלל-הארצי הוא 1.9%, ובחינוך הערבי הוא עומד על 2.2%.

לפי דו"ח חדש של עמותת 'עיר עמים', בחינוך הערבי במזרח ירושלים לומדים כ-107,290 תלמידים, 36% מכלל התלמידים בירושלים. 38.1% מהתלמידים הערבים לומדים במוסדות חינוך רשמיים ו-38.7% במוסדות מוכרים שאינם רשמיים. 15 אלף תלמידים לומדים במסגרות פרטיות ו-800 תלמידים לומדים במוסדות של משרד העבודה.

מלבד נתוני הנשירה הגבוהים, הדו"ח מצביע על צפיפות גבוהה בכיתות באזור. עם סגירת בתי-הספר של אונר"א בינואר גדלה הצפיפות. לכן רק 50 מ-1,100 תלמידי בתי הספר של אונר"א נקלטו בבתי ספר מוכרים עד סוף שנת הלימודים, וכל השאר למדו מרחוק. האגודה לזכויות האזרח מעדכנת כי המצב לא ישתנה עם פתיחת שנת הלימודים הנוכחית.

בעיה נוספת שמוזכרת בדו"ח היא המחסור הצפוי במורים. חוק איסור העסקת עובדי הוראה 'תומכי טרור' והצעת החוק למנוע ממורים שלמדו במוסדות הרשות הפלסטינית ללמד במערכת החינוך הישראלית צפויים להקטין אף יותר את מספר המורים במזרח ירושלים.

מצב החינוך במזרח ירושלים עלה לדיונים בכנסת בשנה האחרונה. אחד הנושאים היה שיעור הניגשים לבחינת בגרות ישראלית. לתלמידים הערבים במזרח ירושלים יש זכות לבחור בין לימודים בהתאם לתוכנית הישראלית לבין לימודים בהתאם לתוכנית הפלסטינית. החלטת ממשלה 880 (תוכנית החומש למזרח ירושלים) שמה לה למטרה להגדיל את מספר הלומדים בהתאם לתוכנית הישראלית. מנתונים שהוגשו לוועדת הכנסת עולה כי בשנה האחרונה 22,966 תלמידים במזרח ירושלים נבחנו בבגרות ישראלית, כ-27% מהנבחנים במזרח ירושלים.

מתוך 100 בתי-ספר במזרח ירושלים, 39 בתי-ספר מלמדים על-פי תוכנית הלימודים הישראלית, 25 מלמדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית ו-36 בתי ספר מאפשרים לתלמיד לבחור בין התוכניות.

בדיון בוועדת הכנסת לענייני ירושלים אמרו נציגי העירייה כי במזרח ירושלים ייבנו רק בתי ספר המלמדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית. "כך מנוצל לדאבוננו המחסור שהצטבר במשך שנים בכיתות במזרח ירושלים להעמקת השליטה הישראלית במערכת החינוך בה", נכתב בדו"ח, "בצירוף החקיקה הפוגענית, תוך פגיעה בזכותם של ילדי מזרח ירושלים ללמוד על פי זהותם, מורשתם ותרבותם".

מנהל חינוך ירושלים טוען כי חסרות במזרח ירושלים 1,461 כיתות, כולל כיתות שאינן לפי התקן. בשנה האחרונה נבנו 50 כיתות חדשות, ועד 2029 מתוכננות להיבנות 1,204 כיתות חדשות.

'עיר עמים': "המדיניות החדשה והחקיקה שמקודמת הן מתקפה ישירה על זכותם של ילדי מזרח ירושלים ללמוד בהתאם לזהותם, מורשתם ותרבותם. המדינה מנצלת את המחסור הקשה שנוצר בגללה כדי להפעיל מנופי לחץ פוליטיים על גבם של התלמידים, הוריהם וצוותי החינוך".