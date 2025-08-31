הישג היסטורי לנבחרת ישראל: גברה 69:82 על צרפת ביורובאסקט

נבחרת ישראל רשמה היום (ראשון) את אחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה, 69:82 על צרפת, ועלתה למאזן 1:2 בשלב הבתים של יורובאסקט 2025 הנערך בפולין.

אחרי פתיחה צרפתית טובה שהעלתה אותה ל-10:20, החבורה של אריאל בית הלחמי העלתה הילוך בהגנה ושיתקה לחלוטין את המשחק של סגנית אלופת אירופה, כשבצד ההתקפי מהלכים גדולים של דני אבדיה, ים מדר ותומר גינת סחפו אותה לריצת 4:23 ברבע האחרון בדרך לניצחון הראשון על צרפת מאז 1997.

אבדיה שוב הוביל את הנבחרת עם 23 נקודות וחמש חטיפות, מדר הוסיף את משחקו הטוב ביותר בטורניר עד כה עם 17, כשגינת ורומן סורקין קלעו 14 ו-12 בהתאמה והשלימו רביעיית קלעים בספרות כפולות. מוחרתיים הנבחרת תפגוש את בלגיה, שניצחון עליה יבטיח לה סופית את הכרטיס לשמינית הגמר.

אבדיה קלע את סל השדה הראשון של ישראל אחרי שלוש דקות וקבע 4:4. ריזאשה והורד הכניסו ניצוץ מהספסל הצרפתי, כשהראשון צלף שתי שלשות רצופות, בעוד שחקן מכבי ת"א סיים שני מהלכים טובים וקינח באסיסט להטבעה של הפורוורד שקבעה יתרון דו-ספרתי. שלשה של גינת הורידה את ההפרש ל-17:22 בסיום הרבע הראשון. מגמת השיפור של הנבחרת המשיכה עם סל ועבירה של מדר, שהוסיף עוד ליי-אפ במתפרצת שאחריו סורקין קבע מהפך, 25:26. היתרון החל לעבור מצד לצד, זוסמן וסורקין נענו בנקודות של ג'אייטה ומאלדון, לפני שנמרוד לוי חתם את המחצית בשוויון 36:36.

מדר ואבדיה צלפו שתי שלשות קשות בפתיחת המחצית השנייה וגינת הוסיף סל ועבירה שקבעו 41:45 לישראל. אוקובו חתם את הרבע עם שתי שלשות גדולות, אחת מהן כולל עבירה, שקבעו 55:56 לצרפת. הנבחרת יצאה לריצת 0:11 מסחררת, עם שלשות גדולות של אבדיה ומדר ועוד סל ועבירה של הפורוורד, ועלתה ל-59:66. היפי וריזאשה ניסו לעצור מעט את הסחף, אבל גינת הוסיף כמה פעולות אדירות בשני צידי המגרש. 69:82 ענק לישראל בסיום.

קלעו לישראל: אבדיה (8 ריבאונדים, 5 חטיפות) 23, מדר 17, גינת 14, סורקין (8 ריבאונדים) 12, בורג 5, קרינגטון 4, זוסמן 3, מנקו ולוי 2 כל אחד. כן שותפו: שגב, טימור.