הזמר דוד ד'אור רוסס בצבע אדום בידי פרו-פלסטינים במהלך הופעה בפולין

הזמר דוד ד'אור ונגנים שליוו אותו הלילה (בין ראשון לשני) במהלך הופעה בוורשה, פולין, בידי פרו-פלסטינים שריססו אותם בצבע אדום והניפו דגלי פלסטין. התקיפה ארכה כדקה, עד שהפלסטינים הוצאו מהאולם. לאחר שיצאו, ד'אור המשיך בהופעתו. בעקבות האירוע, המשטרה המקומית העבירה את ד'אור לטיסה חזרה לישראל.

ד'אור אמר לאחר התקיפה: "באמצע תפילת אבינו מלכנו, כשאני מתפלל לשנה טובה ולשלום בעולם, עצמתי עיניי , כשלפתע הרגשתי מתז קר על הפנים, פקחתי עיניים למראה צבע אדום חזק, דמוי דם. על הבגדים על פני ועל הבמה והנגנים. רשימת השירים הייתה כמו מוכתמת בדם. בין שירים כמו 'שמע ישראל' ו'שמור על העולם ילד', כתמי צבע אדום שהחזירו אותי למראות הזוועה של שבעה באוקטובר.

ד'אור מספר שהחליט להמשיך את ההופעה. "בקהל ההמום החל רחש של אימה ובכי. הבנתי שאני חייב לאסוף את עצמי ולעודד אותם. המשכתי לשיר וביקשתי מכולם לעצום עיניים ולהתפלל למען עם ישראל. זה לא היה פשוט, עיני דמעו מכאב ומעצב גדול מהמצב אליו הגענו. בסוף המופע הקהל שר יחד איתי ויצאנו מחוזקים. נגנית הכינור נבהלה מאד וחשבה ששפכו עלינו חומצה. איזה ימים נוראים, השם ירחם. מתפלל לימים טובים, אמן".