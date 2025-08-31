דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום ראשון ז' באלול תשפ"ה 31.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
23.8°תל אביב
  • 19.5°ירושלים
  • 23.8°תל אביב
  • 23.7°חיפה
  • 23.2°אשדוד
  • 21.9°באר שבע
  • 27.3°אילת
  • 22.8°טבריה
  • 18.5°צפת
  • 22.4°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
מלחמה בישראל

הזמר דוד ד'אור רוסס בצבע אדום בידי פרו-פלסטינים במהלך הופעה בפולין

התוקפים בהופעה בןןרשה ניסו להניף דגל פלסטין ופונו מהאולם. ד'אור המשיך בהופעה: "הרגשתי מתז קר על הפנים, הזכיר את 7 באוקטובר. המשכתי לשיר וביקשתי מכולם לעצום עיניים ולהתפלל למען עם ישראל"

ריסוס צבע על דוד ד'אור בהופעה בוורשה (צילום: עופר מנחם)
ריסוס צבע על דוד ד'אור בהופעה בוורשה (צילום: עופר מנחם)
אורן דגן
אורן דגן
עורך
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 01.09.2025 | 2:26
נושאים קשורים:

הזמר דוד ד'אור ונגנים שליוו אותו הלילה (בין ראשון לשני) במהלך הופעה בוורשה, פולין, בידי פרו-פלסטינים שריססו אותם בצבע אדום והניפו דגלי פלסטין. התקיפה ארכה כדקה, עד שהפלסטינים הוצאו מהאולם. לאחר שיצאו, ד'אור המשיך בהופעתו. בעקבות האירוע, המשטרה המקומית העבירה את ד'אור לטיסה חזרה לישראל.

ד'אור אמר לאחר התקיפה: "באמצע תפילת אבינו מלכנו, כשאני מתפלל לשנה טובה ולשלום בעולם, עצמתי עיניי , כשלפתע הרגשתי מתז קר על הפנים, פקחתי עיניים למראה צבע אדום חזק, דמוי דם. על הבגדים על פני ועל הבמה והנגנים. רשימת השירים הייתה כמו מוכתמת בדם. בין שירים כמו 'שמע ישראל' ו'שמור על העולם ילד', כתמי צבע אדום שהחזירו אותי למראות הזוועה של שבעה באוקטובר.

ד'אור מספר שהחליט להמשיך את ההופעה. "בקהל ההמום החל רחש של אימה ובכי. הבנתי שאני חייב לאסוף את עצמי ולעודד אותם. המשכתי לשיר וביקשתי מכולם לעצום עיניים ולהתפלל למען עם ישראל. זה לא היה פשוט, עיני דמעו מכאב ומעצב גדול מהמצב אליו הגענו. בסוף המופע הקהל שר יחד איתי ויצאנו מחוזקים. נגנית הכינור נבהלה מאד וחשבה ששפכו עלינו חומצה. איזה ימים נוראים, השם ירחם. מתפלל לימים טובים, אמן".

תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!