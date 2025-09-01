מחירי הדלק עלו ב-9 אגורות מספטמבר

מחירי הדלק עלו ב-9 אגורות הלילה (בין ראשון לשני) בחצות – כך הודיע מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.16 שקלים לליטר, עלייה של 9 אגורות מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), עלייה של אגורה אחת מעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.07 שקלים לליטר, עלייה של 8 אגורות מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), עלייה של אגורה אחת מעדכון קודם.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, אמרה כי " השינוי במחיר החודש מושפע ממספר גורמים ובעיקר מעליה במס הבלו, ירידה בשער הדולר ועלייה במחיר הבינלאומי. כתוצאה משינוים אלו, החל ממחר תחול עלייה במחיר הבנזין בתחנה ב-9 אגורות ביחס למחירו בחודש הקודם. בנוסף תחול עליה בשירות מלא באגורה אחת וזו תעמוד על 25 אג' לליטר. העדכון התקופתי של הבלו תרם לעליה במחיר הבנזין ב-6 אג' לליטר. בנוסף עליית המחיר הבינלאומי וקיזוז הירידה בשער הדולר וכן עדכון תקופתי של מרווח השיווק תרמו יחד לעליה של 3 אג' לליטר. התוספת בעד שירות מלא עלתה כתוצאה מעלית שכר המינימום שעודכן לאחרונה. משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר להשוות את המחירים בתחנות הדלק".