שנת הלימודים תיפתח היום, עם מחאת תלמידי תיכון להשבת החטופים

שנת הלימודים תשפ"ו תיפתח היום (שני), לצד מחאות של תלמידים בעשרות תיכונים להשבת החטופים. בצפון ובעוטף עזה יחזרו לפעול מסגרות חינוכיות ביישובים שעד הקיץ הוגדרו מפונים. לראשונה זה שנים לא יתקיימו שביתות מורים או עיצומים בפתיחת שנת הלימודים בעקבות החלטת בית הדין הארצי לעבודה לא לאפשר למורי התיכונים לנקוט עיצומים על סכסוך עבודה שהכריזו באמצע אוגוסט.

שר החינוך יואב קיש הציג אתמול בחדר המצב של משרד החינוך בירושלים את הרפורמות המרכזיות שהוביל לשנה הקרובה – תוכניות להרחבת לימודי המקצועות הריאליים והרחבת לימודי היהדות. "חינוך עומד על שתי רגליים – חינוך להשכלה, שמתבטא בתוכנית 'ישראל ריאלית'. ישראל תהיה בעשירייה הראשונה במבחני הטימס. הרגל השנייה עומדת על חינוך לערכים, שמתבטא בתוכנית 'שורשים'. הערכים שלנו, המסורת שלנו חשובה". על עובדי ההוראה אמר קיש: "אתם כיפת הברזל של החברה הישראלית. אתם אלו שמקרינים ביטחון וחוסן על תלמידי ישראל".

התארגנות של בני נוער למען החטופים הודיעה על עשרות תיכונים שהתלמידים בהם לא יגיעו ליום הראשון ללימודים ויפגינו בדרישה להשבת החטופים. השר קיש אמר שהוא מתנגד למחאה: "אנחנו תומכים במשפחות החטופים ומעוניינים שכל החטופים יחזרו, אבל לא נקבל שביתה של מערכת החינוך – לא של עובדי הוראה ולא של תלמידים. תלמידים שלא יגיעו מחר יירשם להם חיסור". בהנהגת המחאה אמרו שהאיום לא מרתיע אותם ושיקיימו את המחאה כמתוכנן.

מספר עובדי ההוראה (מורים וגננות) עומד על 253 אלף. משרד החינוך עדכן אתמול שהמחסור הכולל במורים עומד על 488, מהם 216 במקצועות הליבה.

לפי נתוני משרד החינוך, 2.58 מיליון תלמידים יחזרו לספסל הלימודים, בהם 180,600 שיעלו לכיתה א', ו-149 אלף תלמידי י"ב שיפתחו את שנתם האחרונה במערכת החינוך. 390,750 תלמידים זכאים לשירותי החינוך המיוחד. מתוך כלל התלמידים במערכת, 582 אלף לומדים בחינוך החרדי ו-379 אלף בחינוך הערבי.

במשרד החינוך מתגברים את מערך השירות לקראת פתיחת השנה. מוקד ההורים והתלמידים 6552* (שלוחה 4) יפעל בין 6:30 בבוקר ל-18:00 בערב. המוקד מספק מענה לפניות של הורים, תלמידים ועובדי הוראה בכל הנוגע לפתיחת שנת הלימודים.