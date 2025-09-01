דבר העובדים בארץ ישראל
יום שני ח' באלול תשפ"ה 01.09.25
החטופים והנעדרים

מטה משפחות החטופים: "נתניהו מתנגד להסכם שהוא כבר אישר"

המטה הגיב לדיווח שלפיו נתניהו אמר בקבינט ש"העסקה לא על הפרק": "יש הצעה ממשית על השולחן שחמאס אישר, והיא יכולה להפוך למתווה של הסכם שישיב את החטוף האחרון ויסיים את המלחמה"

עצרת בכיכר החטופים (צילום: פאולינה פטימר)
עצרת בכיכר החטופים (צילום: פאולינה פטימר)
דבר
עדכון אחרון: 01.09.2025 | 11:14
מטה המשפחות להחזרת החטופים הגיב היום (שני) לדיווח שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב להצעתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להעלות להצבעה בקבינט את האפשרות לעסקת חטופים חלקית. בן גביר דרש להצביע על הסוגיה כדי שהקבינט יקבע שהוא מתנגד לעסקה חלקית. לפי הדיווח, נתניהו אמר שאין בכך צורך, שכן "העסקה לא על הפרק".

"נתניהו, אבי תורת הפעימות, מייסד שיטת הסלקציות, מתנגד לשיטה שהוא יזם ולהסכם שאותו הוא כבר אישר", הגיבו במטה. "האמת יצאה לאור: זו לא אסטרטגיית משא ומתן, זו אסטרטגיית טרפוד וקבירת ההסכם. נתניהו מקריב את החטופים והחיילים על מזבח הישרדותו הפוליטית, בזמן שיש הצעה ממשית על השולחן שחמאס אישר, והיא יכולה להפוך למתווה של הסכם שישיב את החטוף האחרון ויסיים את המלחמה.

"48 חטופים וחטופה נמקים במנהרות חמאס כבר כמעט שנתיים. הם יכולים לשבת לשולחן החג הקרוב עם בני משפחתם או לשוב לקבורה ראויה באדמתם אם נתניהו לא יהיה עסוק בטרפוד שיטתי ומכוון של כל הסכם שעל הפרק. רק העם יחזיר את כולם".

