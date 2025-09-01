תלמידים חסמו את כביש 4, מוקדי מחאה נוספים ברחבי הארץ: "בלי החטופים אין לימודים"

ביום הראשון ללימודים, אלפי בני נוער ברחבי הארץ פתחו הבוקר (שני) בשביתות, מיצגים ובהפגנות בדרישה להשבת החטופים מרצועת עזה. מאות תלמידים חסמו כבישים ברחבי הארץ – בין היתר בגבעתיים, הוד השרון, צומת מכון ויצמן, צומת נהלל, עמק חפר, צומת הגומא בצפון, סמוך לצפית שבשפלה ובצומת כרכור.

בעמק חפר חסמו מאות תלמידים את צומת העוגן, כשהם מניפים שלטים עליהם נכתב: "בלי החטופים אין לימודים". הכביש לכיוון דרום נחסם לתנועה. עצרות נערכו גם בירושלים ובכיכר החטופים בתל אביב. חסימות נרשמו גם בכביש 4 ובכביש 6.

מתנועות הנוער המובילות את המחאה נמסר: "אנחנו לא מוכנים ללמוד לחיות בשגרה בה החטופים נרצחים במנהרות חמאס וממשלת ישראל אפילו לא טורחת לדון בעסקה שעל השולחן. לא נאפשר לפתוח את שנת הלימודים כסדרה. היום אנחנו תלמידי תיכון, אך בעוד שנה או שנתיים כולנו נעלה על מדים. אנחנו רוצים וצריכים לדעת שכשאנחנו נצא לחזית, המדינה שלנו תעמוד מאחורינו ותקיים את החוזה המוסרי והערכי עליו התחנכנו".

במהלך הלילה תלמידי תיכון נעלו בשעות הלילה את שערי הכניסה של 17 בתי ספר בתל אביב, רמת גן, גבעתיים ובת ים במחאה על אי השבת החטופים. על שלטים שתלו המוחים מעל השערים נכתב: "47 חטופים וחטופה עדיין בעזה, לא נלמד לחיות עם זה. המפתחות אצל קיש". לאחר מכן הוסרו המנעולים ובתי הספר נפתחו כסדרם.

נציגי התיכונים השובתים במחאה למען שחרור החטופים נשאו דברים בכיכר החטופים בתל אביב. אביגיל רגב, תלמידת כיתה י"א, פנתה לשר החינוך יואב קיש: "בבקשה תעצור את הנרמול. לא נחיה בשקט במדינה שמפקירה 48 אחים ואחות שלנו קרוב ל-700 ימים". גלעד שוורץ, תלמיד כיתה י"ב, הוסיף: "באנו להזכיר שכוח הוא לא מטרה נעלה אלא אמצעי כדי לשמור על המטרה הצודקת האמיתית, קדושת החיים והביטחון".

היוזמה, שהחלה בעמק חפר, התרחבה לבתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ, ובירושלים הצטרפו אליה כבר יותר מ-30 בתי ספר תחת "ארגון תלמידי ירושלים להחזרת החטופים". במוקדים שונים נרשמו עימותים קלים עם כוחות משטרה, אך ברוב המקרים ההפגנות עברו בשקט. מארגני המחאה הודיעו כי בכוונתם להמשיך גם בימים הקרובים.