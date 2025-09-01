דבר העובדים בארץ ישראל
יום שני ח' באלול תשפ"ה 01.09.25
צבא וביטחון

לוחם צה"ל נמצא מת בצפון הארץ; מצ"ח פתחה בחקירה

עם סיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית

פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
עדכון אחרון: 01.09.2025 | 14:23
    לוחם צה"ל אותר ללא רוח חיים היום (שני) בצפון הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירת מצ"ח. עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.

    במקרה שאדם בסביבתכם נמצא במשבר ועלול להיות אובדני, אל תהססו – עודדו אותו לפנות לעזרה מקצועית והדגישו את חשיבות פנייה זו. אם מדובר בחייל, ניתן לפנות למפקדים, לקב"ן היחידה או לגורמי הרפואה בצה"ל. זכותו של כל חייל לפנות לקב"ן לפי רצונו, דרך הציר הפיקודי של המשרת או דרך גורמי הרפואה. ניתן לפנות גם באופן עצמאי. הקב"ן מחויב לשמור על סודיות רפואית ואסור לו להעביר מידע לגורמים אחרים, אלא במצבי סיכון לחייל עצמו ו/או לאחרים.

    בנוסף, ניתן לפנות לקו הסיוע של עמותת ער"ן לחיילים ולחיילות בטלפון 2201* בכל שעות היממה, ובאמצעות הוואטסאפ במספר 052-845-1201. כמו כן, ניתן לפנות למוקד קצינת פניות הציבור 24 שעות ביממה, בכל נושא ועניין הקשורים לשירות הצבאי. מוקד קצינת פניות הציבור: 1111 שלוחה 5 ולאחר מכן שלוחה 4, או למוקד מקול הלב: 6690*.

