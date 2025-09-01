בשל חוסר תגובת הממשלה: בג"ץ הורה לבטל את הדיון בכנסת על פיטורי היועמ"שית

שופטי בג"ץ הוציאו הערב (שני) צו על תנאי בעתירות נגד פיטורי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, והורו לממשלה לבטל את הדיון בעניין, שהיה אמור להיערך מחרתיים בכנסת.

לפיכך, ובהתאם להצעתו של המשנה לנשיא העליון נעם סולברג, השופטים קראו לממשלה לבטל את החלטותיה הקודמות בנוגע להדחה, ולדבוק בהליך פיטורים באמצעות ועדת איתור ייעודית, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה שעיגנה את המלצות ועדת שמגר בשנת 2000.

על ההחלטה חתומים תשעה שופטים, בהם נשיא העליון יצחק עמית, השופט דוד מינץ והשופטת יעל וילנר, שביקשו מהשרים לעדכן אם קיבלו את המלצותיהם עד 14 בספטמבר. דיון נוסף בנושא לא צפוי להתקיים בחודש הקרוב.

בפסק הדין נכתב כי ההחלטה הקיימת בדבר מינוי ופיטורי היועץ המשפטי לממשלה ״הסדירה את הרכב הוועדה הציבורית שבה על הממשלה להיוועץ בקשר למינוי, וקבעה את החובה להיוועץ בוועדה הציבורית האמורה הן בעת מינוי והן ביחס לפיטוריו", כתבו השופטים. "לא הוצגו לפנינו בשלב זה טעמים המצדיקים סטייה מהחלטה זו".

שר המשפטים יריב לוין: ״מחזה האבסורד של החלטת בג"ץ בנוגע ליועצת המודחת לא מפתיע כבר אף אחד. כולם יודעים את הסוף הידוע מראש של המחזה הזה. יש עוד עובדה שידועה לכולם: לעותרים, לבית המשפט העליון, וגם לציבור הרחב – לא היה שיתוף פעולה יעיל בין היועצת המודחת לבין הממשלה.

כל הטענות על פרוצדורה הן רק תירוץ. אי אפשר לכפות על הממשלה, ובפרט כאשר אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, לעבוד איתה אפילו יום אחד נוסף. הממשלה ורק היא תקבע מי יהיה היועץ המשפטי שלה. זה כל כך מובן מאליו. ולא פלא שזה כך ברחבי העולם״.