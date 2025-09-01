דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שני ח' באלול תשפ"ה 01.09.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.1°תל אביב
  • 21.6°ירושלים
  • 27.1°תל אביב
  • 25.6°חיפה
  • 27.5°אשדוד
  • 25.2°באר שבע
  • 32.9°אילת
  • 26.5°טבריה
  • 21.3°צפת
  • 26.5°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
פוליטי מדיני

בשל חוסר תגובת הממשלה: בג"ץ הורה לבטל את הדיון בכנסת על פיטורי היועמ"שית

השופטים קראו לממשלה לבטל את החלטותיה הקודמות בנוגע להדחת גלי בהרב-מיארה, ולדבוק בהליך פיטורים בוועדת איתור, כפי שנקבע בתקדים משנת 2000 | השרים התבקשו לעדכן אם קיבלו את המלצות פסק הדין עד 14 בספטמבר

שר המשפטים יריב לוין, היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ונשיא העליון השופט יצחק עמית (צילומים: יונתן זינדל/פלאש90)
שר המשפטים יריב לוין, היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ונשיא העליון השופט יצחק עמית (צילומים: יונתן זינדל/פלאש90)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 01.09.2025 | 20:38
נושאים קשורים:

    שופטי בג"ץ הוציאו הערב (שני) צו על תנאי בעתירות נגד פיטורי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, והורו לממשלה לבטל את הדיון בעניין, שהיה אמור להיערך מחרתיים בכנסת.

    לפיכך, ובהתאם להצעתו של המשנה לנשיא העליון נעם סולברג, השופטים קראו לממשלה לבטל את החלטותיה הקודמות בנוגע להדחה, ולדבוק בהליך פיטורים באמצעות ועדת איתור ייעודית, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה שעיגנה את המלצות ועדת שמגר בשנת 2000.

    על ההחלטה חתומים תשעה שופטים, בהם נשיא העליון יצחק עמית, השופט דוד מינץ והשופטת יעל וילנר, שביקשו מהשרים לעדכן אם קיבלו את המלצותיהם עד 14 בספטמבר. דיון נוסף בנושא לא צפוי להתקיים בחודש הקרוב.

    בפסק הדין נכתב כי ההחלטה הקיימת בדבר מינוי ופיטורי היועץ המשפטי לממשלה ״הסדירה את הרכב הוועדה הציבורית שבה על הממשלה להיוועץ בקשר למינוי, וקבעה את החובה להיוועץ בוועדה הציבורית האמורה הן בעת מינוי והן ביחס לפיטוריו", כתבו השופטים. "לא הוצגו לפנינו בשלב זה טעמים המצדיקים סטייה מהחלטה זו".

    שר המשפטים יריב לוין: ״מחזה האבסורד של החלטת בג"ץ בנוגע ליועצת המודחת לא מפתיע כבר אף אחד. כולם יודעים את הסוף הידוע מראש של המחזה הזה. יש עוד עובדה שידועה לכולם: לעותרים, לבית המשפט העליון, וגם לציבור הרחב – לא היה שיתוף פעולה יעיל בין היועצת המודחת לבין הממשלה.

    כל הטענות על פרוצדורה הן רק תירוץ. אי אפשר לכפות על הממשלה, ובפרט כאשר אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, לעבוד איתה אפילו יום אחד נוסף. הממשלה ורק היא תקבע מי יהיה היועץ המשפטי שלה. זה כל כך מובן מאליו. ולא פלא שזה כך ברחבי העולם״.

    דבר היום כל בוקר אצלך במייל
    על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!