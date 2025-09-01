״מייחלים לשנה רגילה, ואף משעממת״: מורי ותלמידי ביה״ס 'בן צבי' חזרו לשלומי אחרי כשנתיים

"אני רואה את עצמי כמנהיגה של בית הספר". אומרת סיגל אדרי (55) משלומי, שהחלה את שנתה השישית כמנהלת בית הספר היסודי 'בן צבי'. "תפקידי הוא לשדר חוסן וביטחון לקהילה שלי".

בדומה לשאר בתי הספר, 'בן צבי' התחיל היום (שני) את שנת הלימודים תשפ"ו. כיישוב מפונה מהצפון, בית הספר חזר לפעילות במקומות הנוכחי במרץ האחרון, בבית ספר חדש. "המבנה עונה על צרכים חינוכיים רבים ומתקדם טכנולוגית. אני נרגשת שקיבלנו אותו".

המבנה הנוכחי של בית ספר נמצא כ-200 מטר מהגבול עם לבנון. "בית הספר הכי קרוב לגבול. כך אמר לי מפקד האוגדה כשחזרנו במרץ". למבנה החדש היו אמורים לעבור כבר לפני המלחמה.

בשנתיים האחרונות תלמידי שלומי המפונים היו מפוזרים ב-138 בתי ספר, והמורים החלו לעבוד ב-25 מוסדות לימוד שונים ברחבי הארץ, תוך "השתדלות שאלו יהיו בתי ספר של התלמידים". אדרי, סגנית המנהלת חווה אביטל ויועצת בית הספר עדי נפתלי ביקרו ברחבי הארץ במוקדים השונים "כדי לבדוק שהתלמידים בסדר ומקבלים את מה שהם זכאים לו. בהזדמנות זו אני אודה לרשויות המקומיות ולמנהלי בתי הספר שקלטו את התלמידים שלנו".

"מלבד תלמידים ששבו לשלומי אחרי שנתיים יש תלמידים מ-22 משפחות חדשות שעברו לשלומי עכשיו. הם אמרו לי שאחרי המלחמה עם איראן הם הבינו שהכי בטוח בצפון". אדרי מעידה כי 7% מכלל תלמידי בית הספר לא שבו לבית הספר. קליטת התלמידים השבים הוא אתגר גדול של בית הספר. "כשחזרנו במרץ וגם קודם לכן בית הספר החלופי בעכו, היינו עם מעט תלמידים וצוות חינוכי גדול, מה שאפשר לנו להגדיל את הצוות החינוכי בכיתות עצמן ולקדם כל תלמיד להישגים גבוהים יותר. להמשיך במודל שכזה מהווה אתגר ככל שיש יותר תלמידים".

המפתח מבחינתה של אדרי הוא מיפוי כיתתי ומיפוי אישי. "השיטה היא לערוך מיפוי לימודי, חברתי ורגשי ברמת הכיתה וברמת התלמיד. בעקבות המיפוי הלימודי שנעשה דרך בדיקת הידע של התלמידים, ללא ציון כמובן, נבנית תוכנית פדגוגית כיתתית ואישית, כל מורה עובד עם 4-3 תלמידים. תלמידים שחזרו בספטמבר קיבלו ציונים גבוהים יותר מתלמידים שחזרו במרץ״.

"יחד עם זאת למדנו מהחזרה במרץ שילד לא פנוי ללמידה כל עוד הוא עמוס רגשית. לכן יופעלו השנה תוכניות חינוכיות שתפקידן לתת מקום לביטוי רגשי וכן תרגול של אמפתיה ויכולות נוספות לבניית קשרים כמו: לימוד אומנויות לחימה, מפגש עם בעלי חיים והיכרות עם חייהם של אנשים עם מוגבלויות".

אדרי מצביעה על האתגר החברתי: "החלטנו להמשיך בשנת הלימודים הקרובה עם הכיתות כפי ששובצו במרץ. לצורך הדוגמא שתי כיתות ג' הנוכחיות הן ערבוב של שתי כיתות ג' לפי המלחמה. לכן השיבוץ של התלמידים השבים הוא מאתגר כי הכיתת אם לא מהווה עוגן לשיבוץ. בכלל הכיתות יצטרכו להתגבש מחדש".

"כל הצוות שלי חזר לבית ספר וזה יוצא דופן". היא מספרת בגאווה. "זו רק הוכחה שצוות בית הספר של 'בן צבי' הוא משפחה. הצוות שלנו הוא וותיק ומפה באמת יוצאים רק לפנסיה. 85% מצוות בית הספר פונה מביתו. גם הם היו צריכים מקום לבטא ולעבד את החששות והפחדים מהחזרה הביתה. לשם כך קיימנו מעגלי שיח וכן קיבלנו ליווי מקצועי חיצוני למי שהיה זקוק לכך".

"אני מאחלת שתהיה לנו שנה רגילה, משעממת אפילו. התחלתי להיות מנהלת מהשנה הראשונה של הקורונה ולא היה לי רגע דל. המשימה שלי היא להביא את הטוב ביותר לתלמידי 'בן צבי' ואני מאחלת לעצמי ולצוות שלי שנצליח".