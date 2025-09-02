תחקיר הקרב במחנה יפתח: הלוחמים מנעו את כיבוש המוצב

לחימה עיקשת של כיתת הכוננות, לוחמי הגדוד ומש"קית ת"ש אחת מנעו את כיבוש מוצב יפתח ב-7 באוקטובר, בקרבות ארוכים שבהם נפלו 13 חיילים, וחוסלו לפחות 14 מחבלים מתוך כ-30 שפשטו על מחנה יפתח, ונוספים שניסו לחדור למחנה זיקים דרך הים. התחקיר מתפרסם כחלקת מעשרות התחקירים שצה"ל מבצע בנושא הקרבות על היישובים ועל בסיסי צה"ל ביום שבו פרצה המלחמה, ומתפרסמים לאורך השנה האחרונה.

המסקנה העיקרית של צוות התחקיר הייתה כי לוחמי וחיילי גדוד 77 שהגיעו במהירות לאזור הש"ג של מחנה יפתח מנעו את כיבוש המוצב בלחימה עיקשת מול מחבלי חמאס. "פעילותם האמיצה ראויה לציון", נכתב. הגעת כוחות לוחמים נוספים ומפקדים בכירים למחנה סייעה במניעת חדירה נוספת למחנה והשיבה את השליטה המבצעית בגזרה. התנהלות מִפְקדת הגדוד, החמ"ל והתצפיתניות במהלך היום תרמו לשליטה ולייצוב תמונת המצב.

הליקויים שמצא צוות התחקיר נגעו בעיקר לסד"כ ההגנה במחנה, שכלל לוחמים מעטים מהנדרש, ולהצבתה של מש"קית ת"ש, שאינה לוחמת, כשומרת בעמדת הש"ג. עוד ציין התחקיר לרעה את היעדרותו של כוח צמ"ה, ששהה במחנה, מהלחימה בעמדת הש"ג. "נדרשת בחינה מחודשת של סד"כ ההגנה במחנה, ובפרט הצבת כוח לוחם קבוע בקרבת מפקדת הגדוד, אשר תאפשר הגנה טובה ואפקטיבית יותר", נכתב.

לצד התחקיר בנושא הקרבות במחנה יפתח, צה"ל מפרסם לראשונה גם את השתלשלות האירועים באזור מטווח זיקים ומש"א ארז, הסמוכים למחנה יפתח ובהם התנהלו קרבות קשים, בהם נחשפות החברות וההקרבה של חיילים ולוחמים אלה למען אלה בבוקר בו פרצה המלחמה.

תחילת המתקפה והלחימה בש"ג מחנה יפתח

בשעה 06:30, בעקבות התרעות "צבע אדום", כלל החיילים בבסיס נכנסו למיגוניות. בעמדת הש"ג שמרה נעמה בוני, מש"קית ת"ש, שהתכתבה עם חברותיה ומשפחתה במהלך ירי הרקטות ועדכנה אותם במצב. כ-20 דקות לאחר מכן שמע הלוחם עידו הרוש על מצבה של בוני ויצא לש"ג בבגדים אזרחיים, עם נשק ומחסנית. ראשוני המחבלים פתחו באש על עמדת הש"ג, לעבר הרוש ובוני.

בעקבות הרוש יצאו מפקד ושני לוחמים מכיתת הכוננות לעבר הש"ג, ללא ציוד לחימה למעט נשקם האישי. מיד אחריהם יצא גם הקצין התורן סגן יואב מלייב. סמל נתנאל יאנג, לוחם מכיתת הכוננות, קפץ גם הוא ללחימה בש"ג, אך נהרג טרם הגיע לעמדה. מפקד הכיתה נפצע ברגלו. הכוח שהגיע לאזור הש"ג השיב באש לעבר המחבלים והתפתח קרב באזור השער, שמנע מהמחבלים לחדור לבסיס.

סמל יובל בן יעקב, ששמע שמתנהל קרב בש"ג, יצא מהמיגונית והצטרף ללחימה. כדקה אחרי יציאתו זוהתה במצלמות התצפית חוליית מחבלים נוספת מתקדמת לעבר הש"ג. כשהגיעו לשער, המחבלים ירו לעבר רכב אזרחי שבו נהג מאבטח שהגיע באותו רגע. המאבטח הצליח לדרדר את הרכב למקום מוגן ונמלט.

הקצין התורן מלייב הורה מיד לחמ"ל הגדודי לכרוז לכלל החיילים בעלי נשק להתייצב בש"ג, וסמלת המבצעים (סמב"צית) כרזה את הפקודה במערכת הכריזה. בעקבות ההכרזה יצא סמל עילי בר שדה מעמדת השמירה שבמשטח הרק"ם ורץ לעבר הש"ג. באותה עת הגיעו לאזור הש"ג שתי חוליות מחבלים נוספות, כך שבשלב זה שהו שם כ-18 מחבלים שתקפו את הבסיס.

את הכריזה שמע גם כוח צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) ששהה במחנה. חלקם נשארו במרחבים המוגנים, וחוליה של שלושה לוחמים מהכוח יצאה לעבר הש"ג בעקבות הכריזה, אך לאחר שנתקלו בירי המחבלים, נמלטו לעבר חמ"ל המחנה ולמיגונית, שם שהו עד הצהריים. בסיכום התחקיר צוין כי היעדרותם מהלחימה במרחב הש"ג "פגעה ביכולת ההגנה מול מתקפה בסדר גודל כפי שהיה, ומהווה כשל ערכי ומקצועי אשר לא מצופה מלוחם בצה"ל".

מפקד כיתת הכוננות הורה לאחד החיילים להביא ווסטים ומחסניות לשניהם מהחדרים. דקות לאחר מכן, בשעה 07:11, נצפו שתי חוליות מחבלים נוספות בדרכן לבסיס. קצין האג"ם ומ"פ המפקדה הגיעו לש"ג, וכמה דקות לאחר מכן נפגע יובל בן יעקב מאש המחבלים. החובש פרק מרכב התאג"ד, נפצע גם הוא מירי ופינה את עצמו חזרה לרכב. בשעה 07:23 לערך, חזר קצין האג"ם לחמ"ל וכרבע שעה מאוחר יותר חזר לחמ"ל מ"פ המפקדה. בשעה 07:24 לערך נפגע יואב מלייב מירי באזור הש"ג, ומאוחר יותר נקבע מותו.

האמבולנס הגדודי פינה בשעה 07:27 את יובל בן יעקב מנקודת פציעתו לטיפול רפואי במיגונית יחד עם החובש שנפצע. בשעה 07:40 נלחמו בעמדת הש"ג 3 לוחמים, כאשר בשלב זה המחנה הותקף ע"י כ-27 מחבלים. בשעה 07:45 לערך עידו הרוש נפגע מירי.

בשעה 07:52 כשהתחמושת החלה לאזול, יצא אחד הלוחמים מהש"ג לעבר המגורים במטרה להביא תחמושת נוספת. באותה העת, המחבלים פתחו באש כבדה לעבר הש"ג. מפקד כיתת הכוננות הורה לסמל עילי בר שדה לסגת לעמדה אחורית עם נעמה בוני בעקבות ההבנה כי נותרו במרחב הש"ג רק שני לוחמים מול עשרות מחבלים. סמל עילי בר שדה סירב לעזוב את נעמה ולסגת, ונותר בש"ג להילחם.

המחבלים משתלטים על הש"ג, גונבים האמר, נמלטים – ונפגעים

בשעה 08:09, לאחר שמצבו של בן יעקב דרש פינוי דחוף, האמבולנס הגדודי יצא לעבר בית החולים ברזילי באשקלון באישור קצין האג"ם. במהלך הנסיעה נקבע מותו של בן יעקב באמבולנס.

סמל עילי בר שדה נפגע גם הוא לאחר דקות ספורות מירי המחבלים בעמדת הש"ג. בוני התקשרה למד"א לעזרה, אך זמן קצר לאחר מכן, המחבלים הצליחו לחדור לעמדת הש"ג והרגו אותה, וככל הנראה גם את בר שדה. מפקד כיתת הכוננות, שנפצע גם הוא בש"ג, פגע במחבל שניסה לחטוף את אחד החללים, סיכל את חטיפתו ונע לעבר מרכז הטיפולים.

בשעה 08:14 המחבלים השתלטו על מרחב הש"ג, לאחר שניצלו את הפרצה שיצר האמבולנס הגדודי והרגו את בוני ובר שדה, וגנבו את נשקיהם של חלק מהלוחמים שנהרגו בלחימה. הם נכנסו למתחם הרכבים בבסיס, הניעו ג'יפ 'האמר' ונסוגו איתו לכיוון רצועת עזה. בשעה 08:33 הגיעו המחבלים על רכב ה'האמר' לגדר המערכת.

באותה שעה לערך, תצפיתנית במחנה יפתח ירתה לעבר הג'יפ שנגנב באמצעות מערכת "רואה יורה". 12 המחבלים שהיו על הג'יפ נטשו אותו בעקבות הירי וברחו רגלית לכיוון רצועת עזה. במהלך בריחתם, התצפיתנית פגעה במחבלים נוספים. בתחקיר צוינה "התנהגות למופת" של אותה תצפיתניות: "תחת ספיגת אש והתקפה על המחנה, התצפיתניות ממשיכות במשימת הכוונת הכוחות, וביניהן התצפיתנית שמפעילה את מערכת הירי באופן יעיל ומקצועי לעבר בריחת המחבלים". גם חמ"ל המחנה צוין לטובה, על כך שתפקד וסייע בניהול הגזרה תחת המתקפה, ועל הסיוע בטיפול בנפגעים ובפינוי שלהם.

פינוי הפצועים

בשעה 09:07 נפגע טנק שלחם על גדר המערכת ומפקדו. הוא נכנס לבסיס יפתח, לאחר שהמחבלים כבר עזבו אותו. כוחות שהיו באזור ביצעו סריקות, חלקן באמצעות הטנק, לשלילת הימצאות מחבלים.

בשעה 10:30 מפקד הפלוגה שהגיע מביתו אייש את טנק המג"ד שהיה במקום ויצא להילחם במושב נתיב העשרה הסמוך, שהותקף בידי מחבלים. חיילים שהחלו להגיע מביתם סייעו בפינוי הפצועים, וכן אזרח שפינה מהש"ג את החללים נתנאל יאנג, יואב מלייב ועילי בר שדה "בקור רוח וברעות", נכתב. על הגעת קציני הגדוד והחטיבה מביתם נכתב כי הם "תרמו באופן משמעותי לשליטה ולשינוי בתמונת הקרב במחנה ובגזרה כולה".

בשעה 11:00 קמ"ן הגדוד סגן סהר טל חזר עם רכב הפינוי ועם מספר לוחמים נוספים למחנה יפתח. כשהגיעו לשער הבסיס נפתחה עליהם אש וכל יושבי הרכב נפגעו. טל נהרג במקום מהירי ושאר יושבי הרכב נפצעו בדרגות שונות. סמג"ד 77 הגיע למקום בעקבות הירי, נתקל במחבלים וירה לעברם.

במהלך פינוי הפצועים מחמ"ל הגדוד, סמ"ר אוראל משה נפגע מירי בעת שחילץ פצועים, ונהרג במקום. בעקבות הירי, קצין האג"ם של הגדוד ולוחם נוסף מיחידה מיוחדת התקדמו לעבר מקור הירי וירו לעבר שני מחבלים שהיו מעבר לגדר.

בשעתיים שלאחר מכן כוחות שונים, בהם של לוחמי עוקץ, חולייה מיחידת מגלן ושני מפקדי חטיבת הצנחנים לשעבר, עסקו בסריקות אחר מחבלים ובפינוי ממושך של פצועים תחת סכנה. בשעה 12:40 יצא כוח לוחמים לסריקות אחר מחבלים ונורתה לעברם אש, ממנה נהרג מפל"ג ביחידת עוקץ, רס"ן אריה שלמה צירינג. 4 לוחמים נוספים נפצעו בהיתקלות. אחרי שפינו את הפצועים, הכוח הצליח לאתר את המחבל וחיסל אותו. בשעות שלאחר מכן המשיכו הסריקות לטיהור הבסיס ולפינוי פצועים, ובשעה 17:00 הבסיס הוכרז כנקי ממחבלים.

בתחקיר צוינה לטובה הגעתם המהירה של כוחות צנחנים, מגלן ועוקץ, ונכתב כי הדבר "סייע לחזרת השליטה המבצעית, מנעה חדירה נוספת למחנה והישגים נוספים מהאויב".

הקרב בחוף ומטווח זיקים

בבוקר 7 באוקטובר יצא צוות סיור של חטיבת, בפיקוד סרן איתי מאור ובליווי הלוחמים סמל אורי לוקר וסמל עמית צור מגדוד 51, יחד עם נהג בט"ש, ברכב "דוד" לסיור גזרתי בצפון עוטף עזה. במהלך הנסיעה התקבלו התרעות על ירי רקטות ומרגמות ועל ניסיון חדירה. הכוח נע לעבר גדר הגבול ובלם מחבלים שניסו לפרוץ באמצעות טרקטורים ורכבים. בהמשך נתקע נמ"ר של סגן מפקד הפלוגה בחולות תחת אש, בעוד התצפית דיווחה על פשיטה מהים לעבר חוף זיקים.

כוח הסיור נע לעבר החוף, שם נתקל בירי מחבלים שחדרו. סמ"ר אופיר ציוני ולוחם נוסף זיהו סירת מחבלים, פתחו באש לעברם ובסיוע חיל הים חוסלו שלושה מחבלים. הכוח המשיך בלחימה בציר המטווחים ובצק"ם חוף. בקרבות אלו נפלו סרן איתי מאור ז"ל, סמל אורי לוקר ז"ל וסמל עמית צור ז"ל, שנלחמו עד רגעיהם האחרונים. הטנק של הגדוד פגע במחבלים שנמלטו, אך מפקדו נפצע מירי.

הלחימה במש"א ארז

במקביל, בבסיס מש"א ארז נכנסו הלוחמים למרחבים המוגנים עם תחילת האזעקות, למעט כוחות כוננות שיצאו לעמדות. סמ"ר אופיר ציוני והלוחם שחזר עמו ריכזו את הכוח במרחב המגורים והקימו עמדות הגנה. שלושת המחבלים ששרדו מהחוף פתחו באש לעבר הבסיס, שניים מהם חדרו פנימה. בקרב ההגנה נהרג סמ"ר אופיר ציוני ז"ל, ונפצעו החובש הפלוגתי ולוחמים נוספים שניסו לסייע.

לוחמים אחרים חיסלו מחבלים נוספים ברחבת הרק"ם ובאגף הדרומי, תוך חילוץ פצועים תחת אש. שני פצועים פונו ברכבים אזרחיים, אחד מהם תוך שהנהג נפצע מירי מחבלים סמוך לזיקים אך הצליח להגיע לבית החולים ברזילאי. המחנה המשיך להיערך להגנה, וחיסל ניסיונות חדירה נוספים. בהמשך הצטרפו כוחות צנחנים 101 שביצעו סריקות במרחב המטווחים ובסיס מש"א ארז.