דבר העובדים בארץ ישראל
יום שלישי ט' באלול תשפ"ה 02.09.25
ספורט

לינור קלמן סיימה שביעית באליפות העולם בסייף בכיסאות גלגלים בדרום קוריאה

הסייפת הפראלימפית גברה בשמינית הגמר על הסייפת מהונגריה עם התוצאה 10:15, והוכרעה ברבע הגמר בידי המתמודדת מסין שמדורגת שנייה בעולם

הסייפת הפראלימפית לינור קלמן באליפות העולם בדרום קוריאה (צילום: אלירן הרון)
ליאור ברטל
כתב ספורט
עדכון אחרון: 02.09.2025 | 12:21
    הסייפת הפראלימפית לינור קלמן סיימה היום (שלישי) במקום השביעי באליפות העולם בדרום קוריאה בכיסאות גלגלים. מדובר בשיא בקריירה של קלמן שמתאמנת בבית הלוחם ירושלים עם דימה פודולסקי, ושלא הורשתה להשתתף תחילה בתחרות.

    קלמן מדורגת 13 בעולם, וגברה בשמינית הגמר על ההונגרייה המדורגת במקום ה-12 בעולם עם תוצאה 10:15. ברבע הגמר, קלמן הובסה על ידי סינית המדורגת במקום השני בעולם, עם התוצאה 15:11. בקרב הראשון קלמן גברה על יריבה הדרום קוריאנית עם תוצאה של 5:15, ובקרב השני נוצחה על ידי יריבה מפולין שהוכרע עם התוצאה 11:15.

    מאמנה של קלמן, דמיטרי פודולסקי, סיפר על הדרמה הגדולה שהתחוללה לפני תחילת אליפות העולם: "אנחנו ברכבת הרים רגשית. לפני יומיים לינור כבר הייתה מחוץ לענף הסייף בגלל טעות בקלאסיפיקציה. בזכות התערבות של התאחדות ספורט נכים בישראל, שהגיבו במהירות ובתקיפות, אתמול אישרו לה להתחרות. אני גאה מאוד על ההישג הזה. לינור התמודדה כשווה מול האלופה הפראלימפית מפריז. ניצחה בדרך אגדה של הענף, אלופת עולם לשעבר, והגיעה להישג השיא שלה. אנחנו מאמינים שמפה הכיוון הוא רק למעלה".

