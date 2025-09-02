לראשונה מזה 14 שנה: סוריה חזרה לייצא נפט גולמי

סוריה חזרה לייצא נפט גולמי, לראשונה מאז פרוץ מלחמת האזרחים במדינה, לפני יותר מ-14 שנים. בכיר בדמשק אמר אתמול (שני) לסוכנות הידיעות רויטרס, כי המשטר של מוחמד א-שרע ייצא אתמול 600 אלף חביות נפט גולמי מנמל טרטוס, שנמכר לחברת בת של ענקית האנרגיה הבריטית BB Energy. זוהי הפעם הראשונה שסוריה מייצאת נפט באופן רשמי וגלוי, ובמחיר הנפט בשוק, מאז פרוץ מלחמת האזרחים.

בסוכנות הידיעות הסורית סאנא דווח כי הנפט הועמס על המכלית 'ניסוס כריסטינה', שהפליגה מנמל טרטוס שבחוף הסורי. דווח גם כי מלאי הנפט בשוק הסורי המקומי מספיק למלא את כלל צורכיהם של כ-20 מיליון אזרחי המדינה והוא מזוקק בשני בתי הזיקוק בבניאס וחומס, שחזרו לפעול בתפוקה מלאה.

מרבצי הנפט יושבים במדבר דיר-אזור שבצפון מזרח סוריה ובמרבית אתרי הקידוח שנמצאים תחת שליטת הכורדים. למרות הסכמים שנחתמו בין הצדדים, האוטונומיה הכורדית טרם השתלבה בסוריה החדשה.

תחיית מגזר האנרגיה בסוריה מגיע בזכות הסרת הסנקציות בתחום, שהטילו האיחוד האירופי וארצות הברית על דמשק ובטלות בחצי השנה האחרונה. השלטון החדש בדמשק חתם על שורה של חוזים עם חברות סעודיות לשיקום מגזר האנרגיה וכן על חוזה בשווי 800 מיליון דולר עם חברת הלוגיסטיקה מדובאי 'DP וורלד' לפיתוח נמל טרטוס ואזורי תעשייה נוספים בסוריה.

פליטים סורים שבים לבתיהם בדמשק

בתוך כך, סוכנות הפליטים של האו"ם דיווחה כי מאז נפילת משטר אסד בדצמבר האחרון, כ-850 אלף פליטים סורים מחמש מיליון האזרחים שנמלטו מהמדינה, שבו הביתה ממדינות שכנות. בכירה בסוכנות הפליטים של האו"ם, קלי קלמנטס, אמרה אתמול לסוכנות הידיעות AP כי המספר עשוי להגיע למיליון סורים ששבו הביתה כבר בשבועות הקרובים.

קלמנטס הוסיפה כי כ-1.7 מיליון בני אדם, שנעקרו מבתיהם והיגרו למקוות אחרים בתוך סוריה במהלך מלחמת האזרחים בת 14 השנים, חזרו לקהילותיהם – דבר שהתאפשר בשל הצלחתה של דמשק לשלוט ברוב חלקי סוריה. בימים האחרונים, לפי קלמנטס, אלפי סורים עברו את הגבול מלבנון לסוריה מדי יום, זאת לאחר שתמה אשרת השהות שלהם בארץ הארזים. ביירות דרשה מכל הפליטים הסורים שאינם תושבי קבע בלבנון לעזוב את הארץ עד סוף אוגוסט.

מרבית האזרחים השבים לסוריה הם ערבים סונים, ובמקביל, נמלטים מסוריה בני מיעוטים. קלמנטס אמרה שכ-190אלף בני אדם נעקרו מבתיהם בדרום סוריה כתוצאה מהלחימה בין חמושים פרו-ממשלתיים ללוחמים דרוזים. לדבריה, 21 שיירות הומניטריות, בהן נציבות האו"ם לפליטים, הוכנסו לא-סווידה בחודש האחרון.

קלמנטס ציינה שהכביש שמחבר בין דמשק לא-סווידה, שהיה חסום בשבועות האחרונים על ידי כוחות המשטר, פתוח כעת. "זה חשוב מאוד", אמרה קלמנטס, "זה יאפשר להרבה יותר סיוע להגיע לאזור".