בשל קיצוצים ושינויים חד צדדיים: ארגון עובדי בנק הפועלים הכריז על סכסוך עבודה

ארגון עובדי בנק הפועלים הודיע היום (שלישי) להנהלת הבנק על סכסוך עבודה של כ-8,000 עובדי הבנק. הסכסוך הוכרז על רקע "קיצוצים חד צדדיים ב-770 תקנים ושינויים ארגוניים רחבי היקף, שמקדמת ההנהלה, ואשר פוגעים ישירות בזכויות העובדים ובביטחונם התעסוקתי". ההכרזה על סכסוך העבודה אושרה מוקדם יותר השבוע במוסדות ההסתדרות, כך שעובדי הבנק יוכלו לנקוט בצעדים ארגוניים החל מ-17 בספטמבר.

במהלך החודשים האחרונים, ארגון עובדי בנק הפועלים ניהל משא ומתן מול הנהלת הבנק. אולם ההנהלה גוררת רגליים, ומסרבת להקפיא את הצעדים החד צדדיים שאותם, לטענת הוועד, כבר החלה ליישם בפועל. זאת, על אף שהבנק הציג ב-2024 רווחי עתק של תשעה מיליארד שקלים וצפוי לרשום רווחים גבוהים אף יותר ב-2025.

לטענת הוועד, ההנהלה כבר כעת נמנעת מלאייש תקנים שהתפנו, ופועלת לאיחוד וביטול תקנים. לצד זאת, לטענת הוועד נוקטת ההנהלה ניוד כפוי של מאות עובדים מהסניפים למחלקות אחרות, תוך פגיעה בשכרם וביטול פוטנציאל הקידום שלהם לתפקידי ניהול. צעדים אלו, נטען, מהווים פגיעה ממשית באופק התעסוקתי של עובדות ועובדי הבנק, שחיקה בזכויות העובדים, יצירת תנאי עבודה בלתי סבירים שרק יגדילו את עומס העבודה וכתוצאה מכך יובילו לפגיעה בלקוחות הבנק.

יו"ר הסתדרות המעו"ף, עו"ד גיל בר-טל: "הנהלת בנק הפועלים מתעקשת לקדם צעדים חד צדדיים ולפגוע בזכויות העובדים. סכסוך העבודה הוא צעד מתבקש כדי לעצור את הפגיעה הזו ולחייב את ההנהלה לשוב לשולחן המו"מ בהידברות אמיתית".

יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים, רוני גרפונקל: "הנהלת הבנק שכחה כי רווחי העתק של הבנק הושגו בזכות עובדי ועובדות הבנק המסורים שנגדם היא מובילה כעת מהלך חד צדדי שמסכן את ביטחונם התעסוקתי. לא נאפשר להנהלה להמשיך בהתנהלות הדורסנית שלה ולקדם צעדים חד צדדיים, לצד חוסר שקיפות והיעדר הידברות אמיתית אשר פוגעים בזכויות העובדים ובביטחונם התעסוקתי. לא נהסס להחריף את המאבק ולנקוט בכל הכלים העומדים לרשותנו".

ראש חטיבת הבנקים בהסתדרות המעו"ף, עו"ד מנחם מליק: "ביטול תקנים וניוד כפוי של מאות עובדים אינם 'התייעלות שגרתית', אלא פגיעה קשה בזכויות ובתנאי העסקה. ההסתדרות לא תאפשר פגיעה עתידית בעובדי הבנק ותעמוד מאחוריהם עד שיובטח להם הסכם הוגן".

מבנק הפועלים נמסר: "הנהלת הבנק מעריכה מאוד את תרומתם של כל עובדי הבנק להצלחתו לאורך השנים ורואה בהם נכס חשוב ומשמעותי. אנו מחויבים לנהל דיאלוג פתוח ומכבד עם ועד העובדים, מתוך שאיפה למצוא פתרונות שיביאו בחשבון את צורכי הבנק והעובדים גם יחד ובמטרה להמשיך ולהעניק ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר".

הפעם האחרונה בה התקיים סכסוך עבודה בבנק הפועלים הייתה ב-2025, בעקבות מאבק העובדים לשיפור שכרם ולחתימת הסכם קיבוצי חדש. ועד העובדים אף נקט בהשבתה קצרה של הבנק באפריל 2023, במסגרתה סניפים נפתחו לפעילות מאוחר מבשגרה.