בלגיה תכיר במדינה פלסטינית; בריטניה מאיימת אם ישראל לא תעמוד בתנאים

שר החוץ של בלגיה, מקסים פרבו, פרסם הלילה (שלישי) רשימה חדשה של סנקציות נגד ישראל, והודיע כי ארצו תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם שתתקיים החודש בניו יורק. "פלסטין תוכר על ידי בלגיה בעצרת האו"ם. סנקציות חריפות יוטלו על ממשלת ישראל", הוא כתב בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות.

בלגיה, כצפוי, מצטרפת לתריסר מדינות שכבר הודיעו כי יתמכו בהצהרה הצרפתית-סעודית בעצרת האו"ם, המכירה במדינה פלסטינית בגבולות הקו הירוק שבירתה ירושלים. ההצעה כוללת גם תמיכה בזכות השיבה של הפלסטינים כפי שפורסם ב'דבר', ולצידה יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס אמור היה להכריז על עצמאותה של פלסטין, אולם ארצות הברית מונעת ממנו להגיע לעצרת.

"לנוכח הטרגדיה ההומניטרית המתרחשת בפלסטין", כתב השר הבלגי, "ובמיוחד בעזה, ולנוכח האלימות שמבצעת ישראל תוך הפרת החוק הבין-לאומי, בלגיה נאלצה לקבל החלטות כבדות כדי להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל ועל מחבלי חמאס".

בהמשך דבריו ציין כי "בלגיה תצטרף למדינות החתומות על 'הצהרת ניו יורק', ותתווה את הדרך לפתרון שתי המדינות – ולכן תכיר בהן. אין מדובר בצעד שמטרתו להעניש את אזרחי ישראל, אלא כזה שנועד להבטיח שממשלתם תכבד את החוק הבינלאומי וההומניטרי ותנקוט פעולה כדי לנסות ולשנות את המצב בשטח". שר-החוץ הבלגי הבהיר כי ההכרה תכנס לתוקפה באמצעות צו מלכותי, רק לכשיוחזרו כלל החטופים ולכשיסתיים שלטון חמאס ברצועה.

בנוסף, הודיע שר החוץ הבלגי כי בריסל הטילה 12 סנקציות חדשות נגד ישראל, ובהן "איסור על יבוא מוצרים מההתנחלויות; סקירה של מדיניות הרכש הציבורי עם חברות ישראליות; הגבלות על סיוע קונסולרי לבלגים החיים בהתנחלויות, שאינן חוקיות על פי המשפט הבין-לאומי; הליכים משפטיים אפשריים; טיסות ומעבר; והכללתם של שני שרים ישראלים קיצונים (בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן-גביר) כמה מתנחלים אלימים ומנהיגי חמאס ברשימת ה'פרסונה נון גרטה' בארצנו".

הוא הוסיף כי בלגיה תצביע בעד השעיית שיתוף הפעולה עם ישראל באיחוד האירופי, הצבעה הדורשת רוב מיוחס באיחוד, שכוללת בתוכה את השעיית 'הסכם ההאסוציאציה' של ישראל עם האיחוד האירופי, השעיית תוכניות מחקר, שיתוף פעולה טכני ועוד.

עוד אמר כי "בלגיה תכיר בפלסטין כחלק מהיוזמה המשותפת של צרפת וסעודיה, במחווה פוליטית ודיפלומטית חזקה לשמירת הסיכויים לפתרון שתי מדינות ולגינוי תוכניות ההתפשטות של ישראל בנוגע להתנחלויות והכיבושים הצבאיים שלה. לפיכך, פלסטין תהיה בבירור מדינה מוכרת במלואה בזירה הבינלאומית על ידי בלגיה".

בלגיה מצטרפת לצרפת, פורטוגל, אוסטרליה, ניו-זילנד, פינלנד, מלטה, סן-מרינו, אנדורה ולוקסמבורג שיכירו החודש בפלסטין כמדינה ריבונית. הן מצטרפות ל-146 מדינות שכבר עשו זאת, ביניהן חמישה מדינות שהכירו בריבונותה של פלסטין במאי אשתקד. הולנד, יפן ושבדיה הודיעו כי הן שוקלות להצטרף גם הן למהלך, ותומכות ב'הצרת ניו-יורק' של צרפת וסעודיה. בריטניה וקנדה אמרו כי יכירו במדינה פלסטינית אם ישראל לא תעמוד בתנאים שהציבו. גרמניה אמרה כי תכיר במדינה פלסטינית רק בעתיד ולא כעת.

בריטניה תמשיך בהליך להכרה במדינה פלסטינית

שר החוץ הבריטי, דיויד לאמי, אמר אתמול בבית הנבחרים בלונדון כי ממשלתו מתכוונת לעמוד במילתה ולהכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם בסוף החודש אם ישראל לא תעמוד בתנאים שהציבה לה בריטניה.

שר החוץ הבריטי ציין שבימים הקרובים תבצע לונדון הערכה ותבדוק אם ישראל עמדה בתנאים של בריטניה. בנאומו ציין לאמי כי ראש הממשלה קיר סטארמר הציב שלושה תנאים מרכזיים: הפסקת אש בעזה, צעדים ממשיים לקראת סיום העימות, והפסקת תוכניות הסיפוח בגדה המערבית.

לאמי טען בנאומו כי ישראל מונעת כניסת סיוע הומניטרי חיוני לעזה, והגדיר את המצב ברצועה "קטסטרופה מעשה ידי אדם". לאמי אמר כי בריטניה תקבל החלט סופית על הכרה במדינה פלסטינית בשבוע הקרוב, לקראת פתיחת העצרת הכללית של האו"ם.