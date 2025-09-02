אחרי עשור: נבחרת ישראל בכדורסל העפילה לשמינית גמר אליפות אירופה

נבחרת ישראל ניצחה היום (שלישי) 89:92 את בלגיה והבטיחה את הכרטיס לשמינית גמר היורובאסקט, לראשונה מאז 2015. ביום חמישי בשעה 18:00 הנבחרת תסגור את שלב הבתים עם משחק מול סלובניה ולוקה דונצ'יץ'.

דני אבדיה הוביל את קלעי הנבחרת עם 22 נקודות, סורקין היה יעיל מאוד, בעיקר במחצית הראשונה וסיים עם 18, כאשר גינת השלים דאבל דאבל נהדר של 13 נקודות ו-13 ריבאונדים. קרינגטון (11) ומדר (10) השלימו חמישיית קלעים בדו ספרתי, כשהרכז מוסיף שבעה אסיסטים.

הבלגים עלו ראשונים על הלוח ולנבחרת לקחו כמה התקפות להיכנס לקצב, אבל מדר ואבדיה התחילו להפעיל את סורקין בצבע, כשהגבוה כבר מגיע לעשר נקודות בדרך ליתרון 8:14. נקודות ראשונות של גינת ונמרוד לוי העלו את ישראל ליתרון דו ספרתי, שקטן מעט ל-15:23 בסיום הרבע. הנבחרת המשיכה להציג התקפה מהירה וקבוצתית כשקרינגטון ואבדיה העלו אותה ליתרון שיא של 28:49 אחרי ריצת 1:18, לפני שדקה של חוסר ריכוז אפשרה לבלגיה לצמק ל-36:51 בהפסקה.

אבדיה צלף שלשה והרים את סורקין לאלי-הופ נהדר בדרך ליתרון 19. המשחק הפך מבולגן בשני הצדדים, ועם שלושה סלי שדה משותפים בחמש הדקות האחרונות הרבע הסתיים ב-54:71 לישראל. הבלגים פתחו את הרבע האחרון עם ארבע נקודות מהירות, שתי שלשות של קרינגטון עצרו מעט את המומנטום, אבל הבלגים ענו עם שלשות משלהם, הצליחו לצמק לשש בלבד. שלשה חשובה של טימור ומהלכים גדולים של גינת שוב קבעו 11 הפרש – שהספיק למרות ניסיון קאמבק נוסף ודפיקות לב בסיום, בדרך לניצחון 89:92 ולשמינית הגמר.

קלעו לישראל: אבדיה (4 אסיסטים) 22, סורקין (6/9 מהשדה) 18, גינת (13 ריבאונדים) 13, קרינגטון 11, מדר (7 אסיסטים) 10, לוי 6, טימור ופלטין 5 כל אחד, שגב 2. כן שותפו: זוסמן, מנקו, בורג.