הרמטכ״ל משיב לביקורת: ״לא מציעים שום דבר שאינו הכרעה, התמרון בעיר עזה החל״

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שלישי) בבסיס נחשונים עם מפקד אוגדה 99, תת-אלוף יואב ברונר ומפקד חטיבה 11 ביום גיוס המילואים של חטיבת "יפתח". במסגרת הביקור, ענה הרמטכ"ל לביקורת הדרג הפוליטי והבהיר כי "אנחנו הולכים להגביר ולהעמיק את הפעולה שלנו, ולכן גם קראנו לכם. בשום מקום, צה"ל לא מציע שום דבר שהוא לא הכרעה".

הרמטכ"ל שוחח עם לוחמי המילואים שהתגייסו הבוקר ועם אנשי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה האמונים על קליטתם. הרמטכ"ל הביע את הערכתו על פועלם במהלך המלחמה.

"אויבנו בכל המזרח התיכון התאגדו כדי לפגוע בנו, כדי להשמיד אותנו, בשבעה באוקטובר וגם לאחר מכן", אמר. "אנחנו פועלים נגד כולם, כל הזמן, ללא הרף, ללא הפסקה, אנחנו פוגעים בהם, אנחנו משמידים אותם, אנחנו מכריעים אותם ואנחנו מנצחים אותם. אנחנו פועלים בכל רחבי המזרח התיכון. לחמאס לא יהיה מקום להסתתר בו מאיתנו. בכל מקום שאנחנו נאתר אותם, בין אם בכירים ובין אם זוטרים – אנחנו פוגעים בכולם כל הזמן.

"אנחנו נערכים להמשך המלחמה, אנחנו הולכים להגביר ולהעמיק את הפעולה שלנו, ולכן גם קראנו לכם. אנחנו כבר התחלנו את התמרון בעזה, שלא יהיו ספקות. אנחנו כבר נכנסים למקומות שלא נכנסו אליהם עד היום ופועלים שם בעוז, בעוצמה, בגבורה וברוח בלתי רגילה. אני רוצה להגיד לכם, שבשום מקום, צה"ל לא מציע שום דבר שהוא לא הכרעה. לא עוצרים את המלחמה עד שמכריעים את האויב הזה".