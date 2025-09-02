עובדי חברת 'גדות שירותי אקולוגיה' התאגדו בהסתדרות

עובדי חברת 'גדות – שירותי אקולוגיה', המתמחה בטיפול ופינוי של פסולת תעשייתית, התאגדו בהסתדרות. מהלך ההתאגדות שהושלם היום (שלישי), קרם עור וגידים על רקע רצונם של עובדי החברה להבטיח את תנאי העסקתם, וכן לדאוג לשיפור הזכויות ותנאי הרווחה. את המהלך ליוו אנשי האגף להתאגדות בהסתדרות, בשיתוף עם מרחב אשקלון בהסתדרות.

בתום מהלך, פנה עמיחי סטינגר, מנכ"ל האגף להתאגדות בהסתדרות, להנהלת החברה במכתב בו הודיע כי ההסתדרות היא ארגונם היציג של העובדים, וביקש לפתוח בהידברות ובמשא ומתן להסכם קיבוצי בחברה.

'גדות – שרותי אקולוגיה' היא חברה שמתמחה בטיפול ופינוי של פסולת תעשייתית, ופועלת מאז 1992 בקריית גת. החברה מספקת שירותים של פינוי, טיפול והשמדה של פסולת מסוכנת או רעילה וחומרים מסוכנים. גדות מציעה מגוון של שירותים, כולל טיפול בביצות, טיפול ומחזור אריזות ריקות, טכנולוגיות לשטיפת אריזות ומיכלי פלסטיק, דחיסה, גריסה וריסוק פסולת מוצקה ונוזלית, שירות ניהול פסולת , שינוע והובלה של חומרים מסוכנים. החברה נרכשה ע"י קבוצת גדות בשנת 2021, ומונה כ-40 עובדות ועובדים.

מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים בהסתדרות, עמיחי סטינגר: "אנו מברכים את עובדות ועובדי 'גדות – שירותי אקולוגיה' על התאגדותם בהסתדרות. אנו בטוחים כי שיתוף הפעולה ימנף את תנאי העובדים וישפר את ביטחונם התעסוקתי. יחד נחזק את עובדי גדות והן את ההסתדרות, שתמשיך להוות בית לכלל העובדים והעובדות בישראל".

יושב ראש מרחב אשקלון בהסתדרות, רמי גואטה: "ההסתדרות במרחב אשקלון תמשיך להוות את חוד החנית למען כל עובדת ועובד. אני שמח שסוף סוף הרבה מקומות עבודה שאינם מאוגדים, מבינים את משמעות ההתאגדות. ביחד נעשה ונצליח".

מוועד הפעולה בחברת 'גדות' נמסר: "אנחנו שמחים על הצטרפותנו אל ההסתדרות, מרגישים בידיים טובות ומצפים לניהול מו״מ חיובי מול המעסיק לשיפור התנאים שלנו. בנימה זו, תודה רבה לנציגי ההסתדרות על ליווי הסבלני והמקצועי מתחילת הדרך ועד לרגע ההתאגדות".