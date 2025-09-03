יום השיבושים: מפגינים התבצרו על גג הספרייה הלאומית, רכב הוצת סמוך למעון רה"מ

מפגינים מוחים הבוקר (רביעי) מחוץ למשכן הכנסת ומול מעון ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים, בקריאה לסיום המלחמה ברצועת עזה ולמען שחרור 48 החטופים והחטופה המוחזקים בשבי כבר 698 ימים. מפגינים התאספו על גג הספרייה הלאומית הסמוכה למשכן הכנסת. בנוסף, פעילי מחאה הבעירו צמיגים ורכב הוצת סמוך למעון ראש הממשלה.

מהמשטרה נמסר כי כתוצאה מכך נפגעו מספר כלי רכב שחנו במקום, ופונו מספר תושבים מבתיהם שגרים בסמיכות, וכי אין נפגעים. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי התקבלו דיווחים על שריפת רכב, ו"סכנה הנשקפת לבניין סמוך, כתוצאה מהבערת צמיגים ופחי אשפה במספר מוקדים ברחובות חרל"פ ורופין בירושלים".

לפי כבאות והצלה, ברחוב חרל"פ הובערו פחי אשפה וברחוב רופין הובערו צמיגים: "כתוצאה מהאירוע כאמור נשרף רכב, לא דווח בשלב זה על נפגעים. צוותי כיבוי מתחנת הבירה הוזנקו למקום וכיבו את השריפות בזירות השונות. במקביל, פועלים צוותי כיבוי לחילוץ מתבצרים על גג הספרייה הלאומית באמצעות מנוף גבהים".

"בוקר טוב ילד שלי. ישנת הלילה? אכלת משהו בימים האחרונים? ילד שלי, בבקשה תהיה חזק. אימא לא מוותרת עליך", פרסמה ברשת X ויקי, אימו של החייל החטוף נמרוד כהן. "אעלה היום לירושלים יחד עם כל עם ישראל. נעמוד מול חלון ביתו של ראש הממשלה, ונזעק יחד את זעקתך. אתה לא לבד, כולנו נלחמים עליך. עוד קצת. תחזיק מעמד ילד שלי. אימא".

"היום זה נגמר", כתבה ברשת X ענת אנגרסט, אימו של החייל החטוף מתן אנגרסט, שנחטף מטנק ב-7 באוקטובר. "אין יותר שגרת חטופים. אם אני לא ישנה בלילות, גם ראש הממשלה והשרים לא יעצמו עין. תודה לצבא העם של החטופים. מחכה לכם היום ב-13:30 מחוץ לכנסת. נצא יחד בצעדה לבית ראש הממשלה".

יעל קופרמן, בין המפגינות והמפגינים שהתבצרו על גג הספרייה הלאומית, אמרה ברשת ב: "אנחנו חייבים לעשות מעשה קיצוני כדי שמישהו ייזכר. אין כזה דבר שמדינה מפקירה את האזרחים שלה. הספרייה הלאומית משקיפה על הכנסת – ואנחנו רוצים שיראו אותנו".

דוברות המשטרה: "קומץ ממשתתפי המחאה בגבעת רם בירושלים הפרו את הסדר הציבורי תוך שעלו על גג מבנה, סיכנו את עצמם ולא נענו להנחיות השוטרים במקום, יצרו פרובוקציות ותלו שלטים, ואף הדליקו רימון עשן. כוחות משטרה ומג"ב שפועלים במקום מאפשרים את קיום המחאה על הרחבה סמוך למבנה, תוך שקצין משטרה כרז לקומץ משתתפי המחאה שעלה על הגג לרדת ולפנותו".