צה"ל נערך לקליטת משרתי המילואים: חידושים באימונים, בציוד ובלוגיסטיקה

צה"ל השלים שורת הכנות לקראת קליטת משרתי המילואים, במטרה לשפר את רמת האימונים, ההצטיידות והמערך הלוגיסטי של הכוחות.
שמונה לש"ביות (מתחם ללוחמה בשטח בנוי) עץ חדשות הוקמו, ו-11 בתהליכי הקמה. שבעה בתי ירי נבנו בבא"חים ובבית הספר לקומנדו. עוד הוקמו מתקן ייעודי לאימוני אש חיה ואימוני תת-מקלע ומנהלת תרגילים ייחודית.
בחודשים הקרובים יחל רכש נרחב של האמרים ורחפנים חדישים, ובפעם הראשונה יחולקו רחפנים לכל מ"מ ומ"פ במילואים, לצורך משימות מודיעין, תקיפה וזיהוי מקדים. מתחילת הלחימה הוכשרו כ-3,500 אנשי מילואים להטסת רחפן איסוף טקטי (איבו), כ-1,400 ברחפן פנים מבנה (אווטא), וכ-270 ברחפן מתאבד (עטלף). עוד הוכשרו כ-630 נהגים לשטח מבצעי, יותר מ-400 קציני מילואים בדרג מ"מ-מ"פ, ויותר מ-500 קצינים תומכי לחימה.
בפיקוד הדרום הוקמו מאות מתחמי שהייה ממוזגים, מערכות מקלחות עם מים חמים ותשתיות מים וחשמל מלאות. החיילים מקבלים ציוד אישי חדש, כלי רכב ואמצעי לחימה, ורכבי תמרון לכל גדוד. הלוגיסטיקה כוללת אספקת מזון וציוד לשטח, תפריטים מובנים, קיטים לבישול עצמי, גנרטורים ואמצעי מיזוג.
לצד הכוחות פועלים צוותי רפואה בשטח וניתן גם מענה נפשי: קב"נים, הכנות מנטליות ומוקד בריאות הנפש. שאלות לוגיסטיות ניתן להפנות למוקד 1111, שלוחה 4 ואז 4.