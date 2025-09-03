"שפל היסטורי בכמויות המים בגליל העליון": הבצורת פוגעת בחקלאי הצפון, והציבור ירגיש את זה בכיסו

חקלאי הגליל העליון נפגעים קשות מהבצורת: 70% מגידולי הקיץ בעמק החולה לא נזרעו בשל קיצוץ הקצאות המים לחקלאות לטובת הטבע, התיירות והמטעים.

חברת ג"ג (גליל גולן), שמתמחה בגידול ועיבוד תוצרת חקלאית בשטחי החקלאות של הקיבוצים והיישובים החקלאיים בגליל העליון, פתחה את עונת קציר התירס בעמק החולה שתימשך עד סוף ספטמבר. בעונה זו נקצרים זני התירס מיועדים לתחמיץ לבקר וצאן, וב-ג"ג מצביעים בדאגה על ירידה של כ-40% ביבול, שיעמוד השנה על 18 אלף טון בלבד לעומת 30 אלף טון בשנה שעברה.

"אנחנו בשפל היסטורי של כמויות המים בנחלי הגליל העליון", אמר המנכ"ל עופר גרשוביץ. "ספיקת המים שנמדדת השנה בגשר הפקק נמוכה מהממוצע הרב שנתי ביותר מ-80%".

לדבריו, מיעוט הגשמים דרש השקיה מאסיבית של גידולי השדה גם בחודשי החורף והגביר את הצורך בהשקיה בקיץ. "מכיוון שלא נצברו מי גשמים באדמה, גידולי הקיץ דורשים השקיה בהיקף יוצא דופן שבחלק מהגידולים הביא לעלייה של מאות אחוזים בצריכת המים. מדובר בצריכת מים בכמויות שלא נראו עשרות שנים, שמיתרגמת לעלייה דרמטית בעלויות היצור".

שטחי גידול התירס לתחמיץ לרפתות בגליל העליון ממוקמים בעמק החולה. עקב הבצורת הקשה נזרעו השנה באזור כ-9,000 דונם בלבד, שהם כמחצית משטחי הגידול בשנה הקודמת. צמצום שטחי הגידול והיבול בגליל ניכר, שכן מדובר ב-10% מתוך סך שטחי הגידול של תירס ברחבי הארץ שעומד על כ-100 אלף דונם.

לדברי גרשוביץ, הפגיעה העיקרית בתקופת הבצורת באה לידי ביטוי בגליל ובגולן, שבניגוד למישור החוף, השפלה והנגב אינם מחוברים למערכת ההובלה הארצית של מים מושבים ומים מותפלים, ולכן אין בהם חלופות למי הנחלים להשקיית הגידולים החקלאיים.

התירס הוא גידול המספוא הקיצי העיקרי בישראל. הוא משמש מזון גס ברפתות במקרים של קשיים בגידול חיטה בשל יובש. הבצורת הקיצונית השנה הביאה לירידה דרסטית ביבול החיטה, אך גם לעלייה דרמטית בעלויות הייצור של תירס לתחמיץ. הרפתות שצורכות את החיטה והתירס יצאו השנה קירחות מכאן ומכאן. היבול הדל יעלה, ככל הנראה, את עלויות האבסת הפרות.

ההשפעות של התייקרות ייצור החלב עלולות להתגלגל, בסופו של דבר, לכיסם של הצרכנים, מכיוון מקרר מוצרי החלב. את ההתייקרות יראו הצרכנים במחיר מוצרי החלב בפיקוח. מחירם של אלה נקבע לפי נוסחה קבועה ומושפע מ"מחיר המטרה", המחיר שמשלמות המחלבות לרפתנים עבור החלב הגולמי, שמזון הפרות הוא רכיב מרכזי בו.

ככל שיעלה מחיר המטרה, כך יעלו אוטומטית גם מחירי מוצרי החלב המפוקחים לצרכנים. העלייה במחיר המוצרים המפוקחים מנומקת ומבוססת על תחשיבים מתונים ושקופים לציבור. לעומת זאת, עם עליית מחיר המטרה, נוהגות המחלבות להעלות גם את מחיר מוצרי החלב הלא-מפוקחים, בטענה לעלייה בעלויות הייצור שלהם. כך לדוגמה, מוצרי החלב המפוקחים התייקרו ב-1.41% ב-1 במאי 2025, בהתאם למנגנון העדכון האוטומטי של מחיר החלב הגולמי, בעקבות עליית מחירי המספוא עקב מיעוט גשמים. לעומת זאת, שטראוס העלתה ביוני האחרון מחצית ממוצרי החלב שלה, בהם מילקי, גמדים ודנונה, ב-1.5%. מחלבת טרה ייקרה את מוצרי החלב הלא מפוקחים שלה במאי האחרון, בהם קוטג', חלב מועשר ויוגורטי מולר, בשיעור ממוצע של עד 2.7%.