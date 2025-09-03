אף נציג ממשרד רה"מ לא הגיע לדיון על המחדל בצפון, אף שהמבקר מצא את נתניהו אחראי לו

נציגי משרד ראש הממשלה נעדרו מדיון שנערך היום (רביעי) בוועדת ביקורת המדינה על המענה לתושבי הצפון. זאת אף שלפי דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום, ראש הממשלה, בנימין נתניהו ומנכ"ל משרדו לאורך רוב המלחמה, יוסי שלי, נמצאו אחראים לכישלון המענה לתושבי הצפון.

יו"ר הוועדה ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) טען שהוציא כמה זימונים לנתניהו, לשלי ולבכירים במשרד – אך אלו סירבו להגיב. הוא הוסיף שאם לא יענו, ישקול להוציא צו הבאה שיחייב את נתניהו להגיע לוועדה.

יובל חיו, מנהל חטיבת ביקורת משרדי הממשלה בלשכת המבקר: "במשך יותר משנה היינו במצב שהוא בין כשל לחידלון. שורת החלטות ממשלה שהתרסקו אחת אחרי השנייה ולא קרה איתן דבר. מי שחושב שהיום בצפון אנחנו בדף חדש ושהתקציב שאושר פשוט יזרום מפה – צריך לקרוא שוב את הביקורת שלנו. אני לא מבין איך נציגי משרד ראש הממשלה, והעומד בראשה, לא נמצאים פה כדי להבין איך מתקנים".

"נכנסתי לתפקיד עם כסף שאושר אבל ללא תוכנית עבודה", סיפר השר לשיקום הצפון והעוטף, זאב אלקין, שנכנס לתפקידו בחודש נובמבר 2024, יותר משנה לאחר תחילת המלחמה והפינוי, והחל את התנעת הסיוע. "המדינה הקצתה 12 מיליארד שקלים, אבל לא הייתה תוכנית לשיקום ופיתוח ולהחזרת התושבים".

דו"ח מבקר המדינה שפורסם ביוני האחרון מצא שהעיכוב המתמשך בגיבוש ובמימון תוכנית עבור תושבי הצפון פגע קשות באיכות חייהם, וכי יש לו השלכות קשות על היקפי החזרה. לטענת המבקר, לקח עשרה חודשים מ-7 באוקטובר עד שהוצגה לרשויות תוכנית כללית לתמיכה בתושבי הצפון ולמינוי פרויקטור שיממש אותה. גם כשהוגשה, הייתה מצומצמת, ללא פירוט על השקעות ארוכות טווח, ולאחר זמן קצר הפרויקטור אליעזר (צ'ייני) מרום, שהיה אמון על ביצועה, פרש מתפקידו.

"התמונה הכללית אולי יפה, אבל בגליל המזרחי לא חזרו 1,500 תלמידים", אמר אסף לנגלבן, יו"ר מועצה אזורית גליל עליון, וטען שמנגנוני המדינה טרם העבירו את הכספים הנדרשים למערכות החינוך. "חצי שנה אחרי החזרה, הרבה מהמסעדות סגורות, הרשויות לא קיבלו את הכסף שהובטח להם. אושרו הרבה כספים אבל הרוב זה כסף שעבר לכיס הפרטי של התושבים ולא לצמיחה של האזור".