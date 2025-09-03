דבר העובדים בארץ ישראל
יום רביעי י' באלול תשפ"ה 03.09.25
histadrut
צבא וביטחון

סמוטריץ' קרא להחיל ריבונות ביו"ש; באמירויות זועמים: "יפגע ברוח הסכמי אברהם"

שר האוצר קרא לרה"מ "להחיל ריבונות ישראלית" על כלל השטחים הפתוחים באיו"ש, בכירים באיחוד האמירויות הערביות התרעמו | ח"כ אלון שוסטר מכחול לבן: "סמוטריץ' לא סופר את הלגיטימציה הבין-לאומית"

אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 03.09.2025 | 14:23
נושאים קשורים:

    שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כינס מסיבת עיתונאים היום (רביעי) במשרד האוצר בירושלים, ובה קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו להחיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון. בכירים באיחוד האמירויות זעמו על דברי סמוטריץ', ואומרים שהדבר יפגע ברוח הסכמי הנורמליזציה בין ישראל לבין מדינות ערביות בהסכמי אברהם.

    "אני קורא מכאן לראש הממשלה בשם רוב העם והמתיישבים החלוצים והגיבורים: כנס את הממשלה וקבל החלטה היסטורית להחיל את הריבונות הישראלית על כלל השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון", אמר סמוטריץ' במסיבת העיתונאים, "אדוני ראש הממשלה, תיכנס לספרי ההיסטוריה של האומה לדורותיה כמנהיג דגול שידע לתפוס את הרגע, לנצל את ההזדמנות, ולחלץ את מדינת ישראל אחת ולתמיד מרעיון חלוקת הארץ ומקורלס האיום הקיומי, המכונה במכבסת המילים 'מדינה פלשתינית'"

    ח"כ אלון שוסטר (כחול לבן) הגיב על דברי שר האוצר: "סמוטריץ' משחק באש. הוא לא סופר את חיוניות הלגיטימציה הבין-לאומית של ישראל, הוא לא סופר את הצורך לחיזוק הברית האזורית עם מדינות ערב המתונות, הוא לא סופר את האינטרסים הביטחוניים של ישראל באזורי יהודה ושומרון. הוא לא סופר את כלכלת ישראל, את רוח הישראלים, ואת המוסר היהודי".

