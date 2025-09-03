דבר העובדים בארץ ישראל
יום רביעי י' באלול תשפ"ה 03.09.25
צבא וביטחון

שב״כ סיכל חוליית חמאס שתכננה להתנקש בחיי השר בן גביר בפיגוע רחפני נפץ

מספר מחבלים מאזור חברון שפעלו לפי החשד בהכוונת מפקדת חמאס בטורקיה, התכוונו לרצוח את השר לביטחון לאומי ואף רכשו את הרחפנים עליהם הותקנו מטעני נפץ | הם נעצרו לחקירה שעדיין נמשכת

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נואם בכנס לתיישבות בעזה (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
עדכון אחרון: 03.09.2025 | 15:54
    שירות הביטחון הכללי הודיע היום (רביעי) כי בפעילות משותפת של הארגון וצה״ל, נעצרה בשבועות האחרונים חולייה של פעילי חמאס מאזור חברון שתכננה ככל הנראה להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

    לפי החשד, החולייה פעלה תחת מפקדת חמאס בטורקיה, בכוונה לממש את פיגוע ההתנקשות בשר.

    חקירתם בשב״כ העלתה כי במסגרת הפעילות רכשו החשודים מספר רחפנים, עליהם התכוונו להרכיב מטענים ובאמצעותם להוציא לפועל את הפיגוע. הרחפנים נתפסו במהלך מעצרם, וחקירתם של החשודים בשב"כ נמשכת.

    בשירות הביטחון הכללי הוסיפו כי הם ימשיכו ״לפעול על מנת לסכל כל ניסיון של גורמי חמאס לקדם פעילות טרור כנגד מדינת ישראל ואזרחיה, ויפעל למצות את הדין עם המעורבים בפעילות מעין אלה״.

