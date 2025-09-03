משפחות חטופים מול מעון ראש הממשלה: "ההנהגה מנותקת, רק העם יחזיר אותם הביתה"

נציגי משפחות חטופים שיקיריהם עדיין מוחזקים בשבי חמאס הגיעו היום (רביעי) להפגין מול מעון ראש הממשלה בירושלים, כחלק מיום הזעם להשבת החטופים וסיום המלחמה.

נירה שרעבי, אשתו של יוסי ז״ל שנחטף ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת בידי חמאס: ״הפצצות חיל האוויר רצחו את יוסי שלי אחרי ששרד 90 יום. הלחץ הצבאי מסכן את החטופים ששורדים את התנאים הנוראיים ביותר והיכולת לקבור את יקירינו. המחירים שהעם משלם על המשך המלחמה, מיום ליום, עצומים. די להפקרה. נתניהו – קבל החלטה נכונה – סיים את הסיוט הזה״.

ענת אנגרסט, אימו של החייל החטוף מתן: ״הגעתי אלייך, ראש הממשלה, כי תכף 700 ימים ואי אפשר יותר. 900 חיילים איבדנו וחטופים חיים שחזרו בשקיות שחורות. בעיר הקודש אנחנו קוראים לקדוש מכל – פדיון שבויים וקדושת חיים״.

ויקי, אימו של החייל החטוף נמרוד כהן: "כמה שאני מתגעגעת לנמרוד. מה לא עשינו, אבל לא שומעים את הקול שלנו. בת"א שאנחנו מפגינים רה"מ והשרים ישבו במסעדה – כמה ניתוק. וגם הערב, חברי הליכוד יהיו בהרמת כוסית לשנה החדשה בזמן שאנחנו והעם ברחובות – איזו בושה שאלו המנהיגים שלנו שככה מפקירים את האהובים שלנו. אלו רגעי הכרעה ורק אנחנו העם נחזיר אותם הביתה״.