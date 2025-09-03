בנוכחות פוטין וקים: סין הציגה יכולת לשגר נשק גרעיני מהאוויר, מהים ומהיבשה

בבוקר דרמטי בבייג'ינג, ובנוכחות שניים מהמנהיגים השנויים במחלוקת בעולם – ולדימיר פוטין וקים ג'ונג און – הציגה סין לראשונה את כוחה הגרעיני במלוא עוצמתו: "טריאדה גרעינית" שמכסה את כל כדור הארץ. מדובר ביכולת לשגר נשק גרעיני מהים, מהאוויר ומהיבשה, פסגת השאיפות הצבאיות של כל מעצמה.

שלוש הזרועות הללו הוצגו במצעד הצבאי הגדול ביותר שנערך אי פעם, לציון 80 שנה לכניעת יפן בתום מלחמת העולם השנייה. את המצעד הוביל נשיא סין שי ג'ינפינג, שצעד בראש לצד אורחיו רבי-העוצמה, במה שהצטייר כהצהרת כוונות ברורה של בריתות חדשות במפת הכוח הגלובלית.

במצעד שנערך בכיכר טיאננמן, לתשואתו של קהל בן 50,000 בני אדם, הוצגו עשרות נשקים כבדים הכוללים מטוסי קרב וצוללות המסוגלים לשאת פצצות אטום, כמו גם טיל בליסטי בין-יבשתי בשם DF-61, בעל יכולת גרעינית שהטווח שלו הוא כל כדור הארץ. מלבד אלה, הוצגו טילים היפרסוניים המיועדים לשמש נגד ספינות, צוללות בלתי מאוישות, כטב"מים בגדלים שונים, מטוסי קרב חדשים מדגם צ'נגדו J-20, שהם בני דור 5 היחידים בעולם עם מקום לשני טייסים, וכן מטוסי קרב מחמישה דגמים נוספים המיוצרים בסין.

Highlights of China's Victory Parade in 1 min: pic.twitter.com/Kz6XiWZVxR — Carl Zha (@CarlZha) September 3, 2025

הנשיא שי הגיע לטקס לבוש בחליפה זהה לזו של מאו דזה-דונג, מנהיג המורדים הקומוניסטים בסין שעלה לשלטון בסוף מלחמת העולם השנייה. שי נסע בלימוזינה פתוחה וסקר את החיילים הצועדים בסך, כשמעליו מטס מרהיב של מטוסי קרב היוצרים מבנים בשמיים, ומסוקים נושאי כרזות. המצעד נמשך כשעה וחצי, ובסופו נורו 80 מטחי כבוד, ונשלחו לאוויר 80 אלף יוני שלום וכן בלונים בשלל צבעים.

"היום, האנושות ניצבת בפני הבחירה בין שלום או מלחמה, דיאלוג או עימות, ניצחון לשני הצדדים או משחק סכום אפס", אמר הנשיא שי בפתח נאומו, והוסיף כי העם הסיני "ניצב איתן בצד הנכון של ההיסטוריה". הנשיא הסיני בירך את 20 המנהיגים מהעולם שהגיעו לטקס, רובם אסייתים, במילים "נעים לראותכם" ו"ברוכים הבאים לסין" — באנגלית.

The full 2025 China Victory Day Parade with English commentary. pic.twitter.com/yH9PEwxsVi — Zhao DaShuai 东北进修???????? (@zhao_dashuai) September 3, 2025

בנאומו קרא שי לעקור את שורשי המלחמה כדי למנוע מההיסטוריה לחזור על עצמה, וביקש להעביר מסר כי בניגוד לימי הפלישה היפנית, אז נזקקה סין לעזרת מדינות אחרות כדי להיאבק ביפן. כיום ארצו היא מדינה חזקה, שאינה פוחדת מאיש ומוכנה ליטול לעצמה תפקיד מוביל בעולם. "הסינים הם עם שלא פוחד מאלימות ושמסתמך על עצמו, עם חזק", אמר שי, והצהיר כי סין "בלתי ניתנת לעצירה".

המצעד בבייג'ינג הבוקר נערך לאחר שבוע דיפלומטי עמוס, שבו אירחה סין ועידת פסגה ביטחונית אזורית בטיאנג'ין, ובה קרא הנשיא שי להתאחד נגד "ההגמוניה והפוליטיקה של הכוח" — רמז עוקצני ברור לארה"ב ולמדינות המערב, שלא נכחו בוועידה ובטקס. התקשורת בדרום קוריאה דווחה כי יו"ר הפרלמנט וו וון-שיק, שייצג את ארצו בטקס בבייג'ינג, הודה כי לחץ את ידו של המנהיג העליון קים לפני תחילת המצעד הצבאי. בצפון קוריאה לא התייחסו לטענה הזו.

זמן קצר לאחר שמצעד הניצחון על יפן החל, פרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פוסט ברשת Truth Social שבבעלותו, בו כתב לשי: "אנא שלח את ברכותיי החמות ביותר לוולדימיר פוטין ולקים ג'ונג און בעודכם חורשים קונספירציות נגד ארצות הברית של אמריקה". שעות אחר כך הגיב גורם בקרמלין לדברי טראמפ, ומסר: "אנחנו מקווים שהוא היה ציני. מנהיגי רוסיה, סין וצפון קוריאה לא שקלו אפילו לרקום מזימות נגד ארצות הברית".

טראמפ הזכיר בפוסט שפרסם למנהיג הסיני את הדם הרב שבו שילמה האומה האמריקנית בשביל לשחרר את סין. דבריו פורסמו לאחר שאמר לכתבים בבית הלבן כי הוא לא רואה במצעד בבייג'ינג קריאת תיגר על ארה"ב, והדגיש שוב כי יש לו "יחסים טובים מאוד" עם שי. "סין זקוקה לארצות הברית יותר ממה שאנחנו זקוקים לסין", אמר.

עם זאת, ברקע לדברים ניצבת מלחמת הסחר שהוא מנהל נגד בייג'ינג והטלת המכסים שהכריז עליה. למרות דבריו של טראמפ, שאיחל "יום נהדר" של חגיגות לסינים, פרשנים אומרים כי וושינגטון מביטה בדאגה על מפגש הפסגה של שי, פוטין וקים, וכך גם על הוועידה בטיאנג'ין בתחילת השבוע, שבה השתתף גם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי שבינו לבין טראמפ הדרדרו היחסים לאחרונה, בשל החלטתה של הודו להמשיך לרכוש נפט מרוסיה, והכחשתה את מאמצי התיווך של הנשיא האמריקני בינה לבין פקיסטן.

China revealed its new DF-61 ICBM at military parade in Beijing, though no technical details were given. Likely successor to DF-41 (12,000–15,000 km range, up to 10 MIRVs). Reported specs (unconfirmed): 15,000 km range, 3–14 warheads. pic.twitter.com/6o8xsIy926 — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

פרשנים המתינו הבוקר לראות אם שי, פוטין וקים ג'ונג און יאותתו על הידוק הקשרים הביטחוניים בין מדינותיהם, אחרי שביוני אשתקד חתמו רוסיה וצפון קוריאה על הסכם שיתוף פעולה, ואחרי שברית דומה נחתמה בין בייג'ינג לפיונגיאנג. שיתוף פעולה משולש שלהן יוכל לשנות את המאזן הצבאי באזור אסיה והאוקיינוס השקט. פוטין כבר ניצל את הביקור בסין כדי לחתום על הסכמי אנרגיה נרחבים עם בייג'ינג.

Some scenes from China’s military parade. pic.twitter.com/eXbHiHWG1S — Open Source Intel (@Osint613) September 3, 2025

עם תום המצעד נפגשו שלושת המנהיגים הרודנים, והנשיא הרוסי הודה לשליט צפון קוריאה ששלח אלפים מחייליו לסייע למוסקבה במלחמתה נגד אוקראינה, שבה לפי המודיעין הדרום קוריאני, נהרגו כבר לפחות 2,000 חיילים צפון קוריאנים. "חייליך לחמו באומץ", אמר פוטין לקים, וזה הודה לו על השבחים. "היחסים בינינו מתפתחים בכל התחומים, ואנחנו מוכנים לסייע לרוסיה ככל האפשר – זו חובתי כאח", אמר קים.

קים, שעבורו המצעד היום היה ההופעה הראשונה באירוע בינלאומי רב-משתתפים מאז עלה לשלטון לפני כ־14 שנה, הפך למנהיג הצפון קוריאני הראשון המשתתף במצעד צבאי סיני זה 66 שנה. הוא הגיע לבייג'ינג אתמול ברכבת המשוריינת שלו עם בתו ג'ו אאה, שלהערכת המודיעין הדרום קוריאני סומנה על-ידיו כיורשת המיועדת שלו. עם זאת, היא לא הופיעה לצדו במצעד הבוקר.