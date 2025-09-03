דבר העובדים בארץ ישראל
בעולם

ארה"ב פוצצה "סירת סמים" מוונצואלה בקריביים; טראמפ: "חיסלנו 11 טרוריסטים"

הצבא האמריקני פתח באש לעבר סירה מוונצואלה, שלפי וושינגטון נשאה סמים | הנשיא טראמפ הכריז כי הסירה נשאה סמים והצוות היה חלק מארגון טרור ונצואלי | הוא שיתף סרטון פיצוץ מהאוויר והדגיש כי לא היו נפגעים אמריקנים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במשרד הסגלגל בבית הלבן (צילום: Jacquelyn Martin/AP Photo)
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
עדכון אחרון: 03.09.2025 | 18:17
צבא ארה"ב הרג 11 בני אדם בתקיפה שערך אתמול (שלישי) על סירה שהפליגה מוונצואלה, ולטענת וושינגטון נשאה סמים בלתי חוקיים, כך אמר הנשיא דונלד טראמפ. הייתה זו המתקפה הראשונה של האמריקנים מאז פרסו ספינות מלחמה דרומית לאיים הקריביים, מהלך אותו נשיא ונצואלה ניקולס מדורו כינה: "ניסיון בלתי חוקי להחלפת משטר".

"בדקות האחרונות, ירינו פשוטו כמשמעו על סירה," אמר הנשיא טראמפ לכתבים בבית הלבן. "סירה הנושאת סמים, הרבה סמים היו בסירה הזו. ויש לנו הוכחות לכך. הרבה סמים זורמים למדינה שלנו, מגיעים כבר זמן רב… אלה הגיעו מוונצואלה".

מאוחר יותר שיתף הנשיא טראמפ סרטון בפלטפורמת Truth Social שבבעלותו, בו מוצגים צילומי אוויר של סירת מנוע מתפוצצת ואז עולה באש בים."התקיפה גרמה להרג של 11 טרוריסטים בפעולה. אף כוח אמריקני לא נפגע בתקיפה הזו", אמר טראמפ.

עוד הוסיף טראמפ כי הצבא האמריקני זיהה את הצוות כחברי הכנופיה הוונצואלית Tren de Aragua, שארה"ב הגדירה כארגון טרור בפברואר. הוא חזר על הטענות לפיהן Tren de Aragua נשלטת על ידי נשיא ונצואלה ניקולס מדורו — האשמות שקראקס מכחישה.

שר התקשורת של ונצואלה, פרדי ננז, רמז בפוסט ברשתות החברתיות כי הסרטון ששיתף טראמפ נוצר באמצעות בינה מלאכותית. סוכנות הידיעות רויטרס ערכה בדיקות ראשוניות על הסרטון, כולל סקירה של האלמנטים הוויזואליים שלו באמצעות כלי לזיהוי מניפולציה, והאותנטיות של הסרטון הוכחה.

עם זאת, הפנטגון לא פרסם פרטים ספציפיים על התקיפה, כולל איזה סוג של סמים היו על הסיפון, הכמות, או כיצד בוצעה התקיפה. ההחלטה לפוצץ ספינת סמים חשודה שעברה דרך הקריביים, במקום לתפוס את הסירה ולעצור את אנשי הצוות שלה, היא חריגה.

עד כה, פעילות התקפית כזו נשמרה רק נגד צבאות או ארגוני טרור שהיוו סכנה ממשית לארצות הברית או לבני בריתה.

