מתחילים מהתחלה: ביסמוט חזר לנוסח חוק הגיוס מהכנסת הקודמת

על רקע דיווחים על פגישות בין נציג המפלגות החרדיות אריאל אטיאס לבין יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, הציג היום (רביעי) ביסמוט את נוסח החוק המקורי – תוך התעלמות מהשינויים שהתגבשו במהלך עשרות הדיונים שנערכו, מהם 45 דיונים פתוחים. יו"ר הוועדה לשעבר ח"כ יולי אדלשטיין (הליכוד) הדגיש כי גם בנוסח החוק הקיים, שנוסח עלי ידי ח"כ בני גנץ (המחנה הממלכתי) שר הביטחון אינו מחויב לפטור מלש"בים משירות.

לדברי אדלשטיין, "צורכי הצבא שהוצגו בדיונים החסויים לא ממש מאפשרים לשר הביטחון לפטור מלש"בים רבים כל כך משירות". אדלשטיין הקריא את לשון ההצעה: "מוצע להסמיך את שר הביטחון, לבקשת מיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה, לדחות, בצו, את מועד התייצבותו לשירות סדיר, אם ראה לנכון לתת צו כאמור בהתחשב בצורכי הביטחון ובהיקף הכוחות הסדירים בצבא ההגנה לישראל".

עוד אמר אדלשטיין: "ישבנו עם הרבה אנשים וגם עם נציגים חרדיים, והיו סנקציות בנוסח המוצע. אבל אם יש כוונה לעשות עוד פחות מהסנקציות האלה אז בוודאי שזה לא יהיה משהו שיגייס חרדים". יו"ר הוועדה, בועז ביסמוט, הבהיר מנגד: "הכוונה היא שיהיה חוק".

גנץ: "החוק שהצעתי לא רלוונטי היום"

ח"כ אפרת רייטן (הדמוקרטים) זעמה על הצגת נוסח החוק ללא התיקונים וללא התייחסות לעבודה שנעשתה בוועדה. "יש תהום בין הנוסח הקודם שנכתב אחרי עבודה ממושכת לבין הנוסח שאנחנו קוראים עכשיו!", אמרה בהתייחסות לנוסח שהוצג בדיון סגור על ידי אדלשטיין והיועצת המשפטית לוועדה מירי פרנקל-שור. "אנחנו הולכים אחורה", אמרה רייטן.

גנץ, מי שחתום על הצעת החוק, אמר: "מאז 2015 אני מנסה לקדם מתווה שירות. בכל מיני קונסטלציות לא רצו לקדם את מתווה השירות ולכן הנחנו פה הצעה שהיא בבחינת הצעת גישור עד שיקדמו את מתווה השירות, והקמנו את ישיבות הסדר חרדיות ועשינו כל מיני דברים כדי לעזור לחרדים להתגייס, למרות שהם צריכים להתגייס בכל מקרה".

"אבל אם אנחנו חפצים שתהיה פה מדינה בעוד 50–60 שנה, כשהציבור החרדי יהיה 60% מהאוכלוסייה, כולם צריכים להימצא בתוך משימת השירות. מצד ההנהגה החרדית צריכה להיות קריאה לשירות, ומהצד שלנו כאנשים פוליטיים, אנחנו לא יכולים להחרים אחד את השני. אנשים מדירים את עצמם מכל מיני מקומות וזה לא מקדם אותנו. החוק שהצעתי הוא לא רלוונטי להיום. צריך שתהיה פה הצעה שהיא בסיס להתקדמות".

יועמ"שית הוועדה: יש להבהיר כי מדובר בחובת גיוס אישית

למרות שבאופוזיציה מצדדים בהצעה שהביא אדלשטיין, ח"כ שרון ניר (ישראל ביתנו) רמזה כי ההליך צריך להיות תקין וכי לחברי הוועדה צריכה להיות היכולת הממשית להשפיע על תוכן החוק. "חשוב לנו כחברי ועדה שהדיונים יתקיימו בתוך הוועדה ולא מחוץ לוועדה".

שינוי אחד שהעלתה לדיון היועצת המשפטית לוועדה עו"ד מירי פרנקל-שור, היה להבהיר כי מדובר בחובת גיוס אישית. ההצעה עוררה את זעמה של ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) שטענה כי אין צורך בשינוי זה מכיוון שהדבר ברור, מנגד ח"כ מרב מיכאלי (הדמוקרטים) אמרה "אם עוברים לשיטה של מכסות לקבוצות מובחנות אז באמת אין חובה אישית, אז למה שאחרים יתייחסו? אז אני אקבע מכסה של נשים ורון חולדאי יקבע מכסה של תל אביב. למה מכסות רק לחרדים?".

עו"ד שבות רענן, ממובילות פורום נשות המילואמניקים הוסיפה: "יש תקווה כזאת שאנחנו עוד רגע מצליחים. מוציאים תוכניות מבצעיות כאילו אנחנו בחודש הראשון למלחמה. הצבעתי לקואליציה הזו, ואני מעריכה מאוד את לימוד התורה ולומדי התורה, הם סלע קיומנו, אבל אי אפשר להמשיך לעמוד עם הסטנדר כשבאים עלינו לכלותינו".

לוחם הלום קרב: "אני גופה מהלכת, לפני שלושה ימים התאבד לנו חייל"

בפתח הדיון פנה לחברי הוועדה ישראל חייט, לוחם הלום קרב מגדוד 13 של גולני: "לא מתעסקים במה שבאמת חשוב. אני ילד בן 21 והחלום הכי טוב שלי, אם תשאל אותי, זה לקבל כדור בין העיניים. אני גופה מהלכת, אני אדם שלא חי. אתה יודע מה זה להרים גופות של חברים שלך שישנת איתם ועשית איתם טירונות, ורגע אחריה הם מתפוצצים לך מול העיניים. אני איבדתי 23 חברים, לפני שלושה ימים התאבד לנו חייל".

"אני לפני כמה חודשים הזרקתי לעצמי 3 גרם פנטניל לווריד כי לא יכולתי לסבול יותר", אמר הלוחם. "אני רואה גופות מול העיניים. ואני לא רוצה לחיות, אני לא יכול לחיות. אי אפשר להמשיך את המצב הזה. ואם אנחנו פה בשביל להציל חיים, ואם אנחנו לא נתעורר אחרי המלחמה הארורה הזאת, יהיה פה גל של מתאבדים. אנחנו נראה גופות ברחובות. טפלו בי. למה אני אמור לזעוק את זה? לסבול את זה? לנסות להתאבד כל יום? ניסיתי להתאבד, לחתוך את עצמי, כל הידיים שלי חתכים. אנחנו שקופים".

קובי דמרי, לוחם מילואים שאחיו נרצח בנובה, אמר: "כמה אפשר לסחוט אותנו עוד? אני אחרי 400 ימי מילואים נמצא פה, השטחתי פעם אחרונה לפני שבועיים. לפני חודש נפצעתי. נפצעתי ואמשיך, כי אני יודע שאם אני אעשה את זה אין מי שיעשה את זה. תגיעו לפלוגות ותראו טוראים, לוחמים שנהיו מ"מים. מ"מים שנהיו מ"פים, כי אין מי שיגיע. איזה עוד סיבות צריך בשביל להוציא חוק גיוס שיגייס את כולם עכשיו? קודם נגייס. אחרי שתגייס, תבדוק את מי לא. אל תגיד קודם את מי אתה לא מגייס, ואז תתחיל לנסות למצוא חוק".

יוסי לוי, מנכ"ל עמותת נצח יהודה: "אני מג"ד במילואים ונמצא הרבה שנים בצה"ל, והייתי בחתונה של הרב דוד יוסף והוא מחבק אותי ואומר לי שבחורים כאלה צריכים להתגייס, ויש לו מספיק כתפיים כדי לייצג את הציבור החרדי".