דבר העובדים בארץ ישראל
יום רביעי י' באלול תשפ"ה 03.09.25
בעולם

טראמפ: "תגידו לחמאס לשחרר את כל החטופים החיים – וזה ייגמר מהר"

נשיא ארה"ב חזר וקרא לחמאס לשחרר מיידית את 20 החטופים החיים, תוך התעלמות מהחללים | משפחות החטופים: "הסיוט לא ייגמר עד שכל 48 החטופים יהיו בבית, זה הרגע שלך למלא את המצווה הקדושה ביותר"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: AP Photo/Alex Brandon, מוטי מילרוד/פול)
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
עדכון אחרון: 03.09.2025 | 20:42
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הערב (רביעי) ציוץ ברשת החברתית בבעלותו Truth Social, ובו קרא לחמאס לשחרר את כל החטופים החיים בבת אחת. "תגידו לחמאס לשחרר מיד את כל 20 החטופים. לא שניים או חמישה או שבעה – ואז הדברים ישתנו במהירות. זה ייגמר".

טראמפ מיישר בכך קו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, המתנגד לעסקאות מדורגות. אלא שבדבריו נמנע שוב מלהתייחס לחטופים שנרצחו ונמצאים עדיין בשבי. מטה המשפחות מסר: "בזמנים החשוכים ביותר הבעת את המחויבות שלך כלפינו ועמדת לצידנו. כעת אנו חייבים להבהיר: הסיוט הזה לא יסתיים בשביל עם ישראל עד שכל 48 החטופים והחטופה יהיו בבית – אלה ששרדו ואלה שנרצחו באכזריות ב־700 הימים האחרונים בגיהנום".

המשפחות קראו לטראמפ "לעמוד בהבטחה שלך, להחזיר את כל 48 החטופים הביתה ולסיים את המלחמה. זה הרגע שלך למלא את המצווה הקדושה ביותר. לחטופים החיים והחללים אין יותר זמן".

הציוץ שפרסם טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו, ובו קרא לשחרור כל החטופים החיים בעסקה אחת (צילום מסך)
הביקורת על המספרים

בשבוע שעבר אמר טראמפ כי מספר החטופים החיים קטן מ־20, וכי "אחד או שניים מתו". בישראל מיהרו להדוף את הדברים. ראש הממשלה נתניהו אמר לשרי הקבינט: "זה לא מה שאנחנו מכירים, אני לא יודע למה הוא אומר את זה". לשכת רה"מ הדגישה כי על פי המידע שבידי ישראל מספר החטופים החיים נותר 20.

טראמפ עצמו הוסיף בראיונות כי ידע מראש שחמאס "לא ישחרר את האחרונים", משום ש"זה מצב נוראי". לדבריו, "סטיב וויטקוף נהדר. הוא עשה עבודה טובה, אבל אני זה שחילץ את החטופים".

בראיון לעיתון Daily Caller הסביר טראמפ כי לישראל קשה לנהל את המערכה על דעת הקהל. "ישראל אולי מנצחת במלחמה, אבל היא לא מנצחת בעולם יחסי הציבור. זה פוגע בה בצורה קשה. העולם מסתכל ורואה תמונות קשות, וזה משנה את דעת הקהל. הם חייבים לסיים את המלחמה הזו".

ראש הממשלה בנימין נתניהו, מזכיר המדינה מרקו רוביו ושליח ארצות הברית למזרח התיכון סטיב וויטקוף (צילום ארכיון: אבי אוחיון, לע&quot;מ)
הוא הוסיף כי מעמדה של ישראל בקונגרס נחלש לעומת העבר: "לפני עשרים שנה, הלובי של ישראל היה החזק ביותר. פוליטיקאי פשוט לא יכול היה לדבר נגד ישראל. היום זה כבר לא המצב". את השינוי ייחס לעלייתן של דמויות פרוגרסיביות כמו אלכסנדריה אוקסיו־קורטז: "יש לכם שם חבורה של משוגעים, כפי שאני קורא להם, והם שינו את השיח".

טראמפ גם הזהיר מפני ניסיונות לטשטש את זוועות ה־7 באוקטובר: "זה היה יום נורא באמת. ראיתי את התמונות. יש אנשים שמנסים להכחיש שזה בכלל התרחש – כמו שיש כאלה שמכחישים את השואה. זה דבר מטורף. אסור לשכוח את 7 באוקטובר".

מפקד חיל האוויר: "זמנם של החטופים אוזל"

במקביל לדברי טראמפ, צה"ל ממשיך במבצע לכיבוש העיר עזה. הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, סייר ברצועה עם מפקדי פיקוד הדרום ותצפת על העיר עזה. "אנחנו מגבירים את הלחימה בזירה המרכזית, מעמיקים את הפגיעה בחמאס", אמר. "השבת חטופינו – זו משימה ערכית ולאומית".

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, התריע כי הזמן להשבת החטופים הולך ואוזל: "אנחנו מצויים במלחמה בשלב קריטי, שבו זמנם של החטופים ממש אוזל. אני מבטיח שנמשיך ונעשה הכול להחזירם. זוהי המשימה הדחופה ביותר שניצבת לנגד עינינו".

 

