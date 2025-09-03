נשים יהודיות וערביות סיימו קורס מנהיגות והעצמה: "דו קיום אינו סיסמה, אלא אמונה בדרך"

לאחר חודשיים של סדנה לקירוב וגישור בין הדתות, נערך שלשום (שני) טקס סיום קורס העצמת נשים ומנהיגות לנשים יהודיות וערביות מטעם המכון היהודי־ערבי של ההסתדרות. במהלך הקורס, שנערך בבאר שבע, נפגשו נשים יהודיות וערביות ולמדו על העצמה אישית, קבלת החלטות ושיתפו זו את זו בסיפורי חייהן.

"מבחינה כלכלית, אין להן יכולת לממן קורסים כאלה. זה פשוט מפעיל נפשות", אומרת אביבית אסולין, מנחת הקורס. הפרויקט, בתמיכתו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, פונה לנשים ממגוון גילאים ומקצועות ומעניק להן כלים להתקדם ולהתפתח דרך למידה וטיפול קבוצתי. במהלך המפגשים נוצרו קשרי חברות.

"הן מגיעות לחברות, פתיחות ושיתוף", מספרת אסולין. "הנושאים שקשורים בנפש האדם ובתהליכים שאנחנו עוברים בחיים משותפים לנו קודם כל כבני אדם". לדבריה, למרות הבדלי הדת והתרבות ובמציאות מתוחה, "הנשים באות מתוך רצון להתחבר וללמוד. כן, יש בהתחלה חשדנות, אבל היא מתפוגגת מהר מאוד. אני מודה לקדוש ברוך הוא כל יום על ההצלחה הזאת".

היא מוסיפה כי במפגשים הבדלי הלאום והדת נעלמים: "הדו־קיום אינו סיסמה, אלא אמונה בדרך והתעקשות עליה מתוך אמונה בכבוד האדם ואהבה לאדם באשר הוא, ללא קשר ללאום או לדת". "מדובר בקורס חשוב שאנו גאים בו, קורס מחבר ומגשר – זו מהות המכון", אומר מנכ"ל המכון היהודי־ערבי שאדי קבלאן.

אסולין משתפת כי גם עבורה מדובר בחוויה מרגשת: "אני כל פעם מתרגשת מחדש. למרות כל הקשיים שמזמנת המציאות והפוליטיקה, מי שעושה את מלאכת קירוב הלבבות הם ארגוני החברה האזרחית". היא מתפעלת ממאמצי הנשים להגיע לקורס ומהדרך שהן עושות לאחריו. אחת ממשתתפות הקורס, אסמה אבו קווידר, מסיימת בימים אלו את הכשרתה כנהגת אמבולנס ותהיה נהגת האמבולנס הבדואית הראשונה בנגב.