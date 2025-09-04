דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי י"א באלול תשפ"ה 04.09.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.8°תל אביב
  • 23.6°ירושלים
  • 27.8°תל אביב
  • 27.1°חיפה
  • 28.1°אשדוד
  • 25.6°באר שבע
  • 29.8°אילת
  • 26.9°טבריה
  • 22.7°צפת
  • 27.7°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
מזג האוויר

מזג האוויר: התחממות קלה

השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, עומס חום צפוי בפנים הארץ | השירות המטאורולוגי מזהיר מפני ים גבוהה ומסוכן לרחצה

מתרחצים בכנרת (צילום: הדס פרוש/פלאש90)
מתרחצים בכנרת (צילום: הדס פרוש/פלאש90)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 04.09.2025 | 6:22
נושאים קשורים:

    מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עומס חום צפוי בעמקים, בדרום הגולן, בגליל התחתון המזרחי ובנגב. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

    בנוסף, השירות המטאורולוגי מתריע מפני ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון, עד השעה 22:00.

    הטמפרטורות החזויות: ירושלים 18–30, תל אביב 24–31, חיפה 24–29, צפת 17–30, קצרין 20–33, טבריה 23–35, נצרת 21–31, עפולה 22–34, בית שאן 24–37, לוד 23–32, אשדוד 24–30, עין גדי 24–34, באר שבע 22–34, מצפה רמון 20–32, אילת 27–39.

    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!