מזג האוויר: התחממות קלה

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עומס חום צפוי בעמקים, בדרום הגולן, בגליל התחתון המזרחי ובנגב. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

בנוסף, השירות המטאורולוגי מתריע מפני ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון, עד השעה 22:00.

הטמפרטורות החזויות: ירושלים 18–30, תל אביב 24–31, חיפה 24–29, צפת 17–30, קצרין 20–33, טבריה 23–35, נצרת 21–31, עפולה 22–34, בית שאן 24–37, לוד 23–32, אשדוד 24–30, עין גדי 24–34, באר שבע 22–34, מצפה רמון 20–32, אילת 27–39.