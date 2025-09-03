בני 60 ו-80 נעצרו בחשד להבערת הפחים והצמיגים סמוך למעון רה"מ

תושב ירושלים ותושב מרכז הארץ בני 60 ו-80 נעצרו היום (רביעי) בחשד להבערת פחי אשפה וצמיגים בשכונת רחביה בירושלים, סמוך למעונו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ולאנדרטה לזכר שבעה באוקטובר – כך הודיעה המשטרה. השניים הועברו להמשך חקירה. הבערת הפחים בוצעה בתחילתו של יום הפגנות ומחאה בדרישה להחזרת החטופים, אך הארגונים המובילים את המחאה התנערו מהמעשה.

כתוצאה מהבערה נגרם נזק כבד לרכב שחנה במקום, ופונו מספר תושבים מבניינים סמוכים, ללא נפגעים. הפעיל החברתי יאיר (יאיא) פינק הוביל מבצע איסוף כספים לרכישת רכב חדש למשפחה שרכבה נפגע, ואביה משרת במילואים".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד גינה את הבערת הפחים והצמיגים, ואמר כי "אני מגנה את הצתת הרכבים בירושלים, אבל מגנה הרבה יותר ממשלה שמפקירה חטופים למותם בעזה". יו"ר כחול לבן בני גנץ אמר: "שריפת רכבים ואלימות מכל סוג, של קומץ לא מייצג, אינה מקדמת את השבת החטופים ורק פוגעת במאבק הציבורי הנחוש והחשוב".

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בחריפות את המעשה, האשים במשתמע את כלל המפגינים והמוחים נגד הממשלה וכינה אותם "פלנגות פשיסטיות", וכן האשים את "גורמי האכיפה" . לדבריו, "בדמוקרטיה הפגנה זה דבר לגיטימי. אבל מה שקורה בהפגנות הממומנות, המאורגנות, הפוליטיות נגד הממשלה, שהן פרצו כל גבול – הם משחיתים רכוש, הם חוסמים כבישים, הם מאמללים מיליוני אזרחים, הם רודפים אחרי נבחרי ציבור ואחרי הילדים שלהם, לגן ולבתי הספר.

"הם מאיימים יום יום לרצוח אותי, את ראש הממשלה, ואת בני משפחתי, והם גם עוסקים בהצתות. הם אמרו שהם יקיפו את ביתי, בית ראש הממשלה, בטבעת של אש, ממש כמו פלנגות פשיסטיות. אז הם הדליקו אש, ברחוב חרל"פ, ממש ליד הבית, והאש הזאת הציתה גם מכונית…אל תצחיקו אותנו. אתם מדברים על דמוקרטיה? אתם מדברים ומתנהגים בדיוק כמו פשיסטים.

"מה שקורה פה זה דבר פשוט – אין אכיפה, וכשאין אכיפה – יש הסלמה. ואכן הם התחילו בפריצת מחסומים ואחר כך ניסיון לפרוץ גדרות, ואחר כך הם יורים פצצות תאורה שכמעט שרפו מאבטחת למוות ליד הבית שלי, ועכשיו הם עושים טבעת של אש. איפה האכיפה? היא לא קיימת. אין פה אכיפה בררנית – אין פה אכיפה בכלל, והדבר הזה חייב להשתנות. זה מה שאני דורש מגורמי האכיפה. זה מה שעם ישראל דורש כדי לקיים פה דמוקרטיה".