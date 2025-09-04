הופעות, מסעדות ותשלומי אגרות: צה"ל הנפיק כרטיס הטבות למילואימניקים

אגף כוח האדם בצה"ל בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר, הודיעו הבוקר (חמישי) על כרטיס דיגיטלי Fighter ללוחמים בשירות מילואים. הכרטיס נותן זכאויות של עד 5,000 שקלים למשרתי מילואים במגוון מסעדות, בתי קפה, ביגוד, הופעות ואטרקציות שונות. יש אפשרות לשלם באמצעותו אגרות שונות לרישיון, הנפקת תעודת זהות, רישום נישואים ועוד.

זכאים לכרטיס ההטבות הם משרתי מילואים ששירתו לפחות עשרה ימי מילואים בצו 8 במלחמת 'חרבות ברזל' ב-2025 בשירות מילואים פעיל במערך המזכה. כלל הזכאים יקבלו הודעה עם קישור לאזור האישי של ההטבות באתר המילואים. הטבת הכרטיס מתווספת באופן אוטומטי לכרטיס הדיגיטלי שהנפיקו משרתי מילואים עם קבלת שובר הנופש, וכלל ההטבות אמורות להיכלל בו.

"שלושת הגופים פועלים רבות למען משרתות ומשרתי המילואים בקצה, תוך עבודה מתמדת לשיפור המענים וההוקרה למשרתים ולמשפחותיהם בעורף. כרטיס זה הינו הוקרה נוספת למשרתי המילואים אשר פועלים, נלחמים ונותנים למען מדינת ישראל. בצה"ל ובמשרדי האוצר והביטחון לשכלל את כדאיות המועדון, כך שלוחמי המילואים שיחזיקו בו ייהנו משורת הטבות, הנחות ומימוש מענקים. בהמשך צפויים להצטרף עסקים רבים שיקנו הנחות ללוחמי המילואים באמצעות המועדון".

בירור זכאות ניתן לבצע בפנייה לחברת כאל: 07-65996996 או למוקד המילואים: 1111 שלוחה 4.