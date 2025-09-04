דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי י"א באלול תשפ"ה 04.09.25
הרשמה ל"דבר היום"
30.0°תל אביב
  • 30.0°ירושלים
  • 30.0°תל אביב
  • 28.9°חיפה
  • 29.8°אשדוד
  • 34.3°באר שבע
  • 39.7°אילת
  • 35.7°טבריה
  • 29.1°צפת
  • 32.2°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
צבא וביטחון

הופעות, מסעדות ותשלומי אגרות: צה"ל הנפיק כרטיס הטבות למילואימניקים

הכרטיס מעניק זכאויות של עד 5,000 שקלים ללוחמים בשירות מילואים במגוון בתי עסק ואטרקציות שונות | זכאים לכרטיס ההטבות הם לוחמים ששירתו לפחות עשרה ימי מילואים בצו 8 במלחמת 'חרבות ברזל' ב-2025

משרתי מילואים בבסיסים לקראת כיבוש העיר עזה, ספטמבר 2025 (צילום: צפריר אבייב/Flash90)
משרתי מילואים בבסיסים לקראת כיבוש העיר עזה, ספטמבר 2025 (צילום: צפריר אבייב/Flash90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 04.09.2025 | 12:06
נושאים קשורים:

    אגף כוח האדם בצה"ל בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר, הודיעו הבוקר (חמישי) על כרטיס דיגיטלי Fighter ללוחמים בשירות מילואים. הכרטיס נותן זכאויות של עד 5,000 שקלים למשרתי מילואים במגוון מסעדות, בתי קפה, ביגוד, הופעות ואטרקציות שונות. יש אפשרות לשלם באמצעותו אגרות שונות לרישיון, הנפקת תעודת זהות, רישום נישואים ועוד.

    זכאים לכרטיס ההטבות הם משרתי מילואים ששירתו לפחות עשרה ימי מילואים בצו 8 במלחמת 'חרבות ברזל' ב-2025 בשירות מילואים פעיל במערך המזכה. כלל הזכאים יקבלו הודעה עם קישור לאזור האישי של ההטבות באתר המילואים. הטבת הכרטיס מתווספת באופן אוטומטי לכרטיס הדיגיטלי שהנפיקו משרתי מילואים עם קבלת שובר הנופש, וכלל ההטבות אמורות להיכלל בו.

    "שלושת הגופים פועלים רבות למען משרתות ומשרתי המילואים בקצה, תוך עבודה מתמדת לשיפור המענים וההוקרה למשרתים ולמשפחותיהם בעורף. כרטיס זה הינו הוקרה נוספת למשרתי המילואים אשר פועלים, נלחמים ונותנים למען מדינת ישראל. בצה"ל ובמשרדי האוצר והביטחון לשכלל את כדאיות המועדון, כך שלוחמי המילואים שיחזיקו בו ייהנו משורת הטבות, הנחות ומימוש מענקים. בהמשך צפויים להצטרף עסקים רבים שיקנו הנחות ללוחמי המילואים באמצעות המועדון".

    בירור זכאות ניתן לבצע בפנייה לחברת כאל: 07-65996996 או למוקד המילואים: 1111 שלוחה 4.

    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!