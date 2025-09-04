השכר הממוצע ביוני 2025 עמד על 14,219 ש"ח

השכר הממוצע בישראל בחודש יוני 2025 עמד על 14,219 שקלים, עלייה של 2.7% לעומת יוני אשתקד. יחד עם זאת, ישנה ירידה ריאלית של 0.6% בניכוי העלייה במדד המחירים לצרכן, כך פרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מספר המשרות עמד על 4.105 מיליון, עלייה של 0.6% לעומת חודש מאי, למרות מבצע עם כלביא – וכמעט ללא שינוי לעומת יוני בשנה שעברה.

66.5% מהעובדים בישראל הועסקו בענף שהשכר הממוצע בו נמוך מהשכר הממוצע הכללי במשק. בענף החינוך, בו מועסקים 637.6 אלף עובדים, השכר הממוצע עמד על 12,481 שקלים. בענף שירותי בריאות, רווחה וסעד שבו מועסקים 617.8 אלף עובדים השכר הממוצע עמד על 10,687. בענף מסחר סיטוני וקמעוני (כולל תיקון כלי רכב) שבו מועסקים 511.9 אלף עובדים השכר הממוצע עמד על 10,857 שקלים. בענף שירותי ניהול ותמיכה בו מועסקים 262.5 אלף עובדים השכר הממוצע עמד על 8,233 שקלים. בענף שירותי אירוח ואוכל שבו מועסקים 224.3 אלף עובדים השכר הממוצע עמד על 5,807 שקלים; בענף הבינוי שבו מועסקים 218.3 אלף עובדים השכר הממוצע עמד על 12,723 שקלים.

בענף התעשייה, שבו מועסקים 353.1 אלף עובדים, השכר הממוצע עמד על 19,590 שקלים. בענף שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים בו מועסקים 267.6 אלף עובדים השכר הממוצע עמד על 18,343 שקלים. בענף מידע ותקשורת בו מועסקים 258.2 אלף עובדים השכר הממוצע עמד על 32,843 שקלים. בענף המנהל המקומי, הציבורי והביטחוני שבו מועסקים 156.1 אלף עובדים השכר הממוצע עמד על 21,530 שקלים. בענף שירותי התחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות שבו מועסקים 151.2 אלף עובדים עמד על 15,141 שקלים.

השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק עמד על 32,774 שקלים, עלייה של 1.7% לעומת יוני אשתקד. מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היה 399.5 אלף, כמעט ללא שינוי לעומת חודש מאי 2025 ועלייה של 0.3% לעומת יוני אתקד. משרות השכיר בתחום ההייטק היוו 9.7% מכלל משרות השכיר במשק באופן זהה לחודש מאי 2025.