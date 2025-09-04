"התרת דמן של נשים": ג'יג'י אל הוזייל, בת 27, נורתה למוות סמוך לרהט

ג'יג'י (רווידה) אל הוזייל, בת 27, נרצחה היום (חמישי) בירי סמוך לרהט. גופתה נמצאה בכביש 264 בין רהט לשובל.

ג'אבר אבו ג'עפר ראש סניף איחוד הצלה ברהט והחובש עמראן אבו סרחאן: "עוברי אורח איתרו את הגופה של הצעירה מוטלת בשטח ללא רוח חיים ואותרו עליה סימני אלימות. למרבה הצער נקבע מותה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה".

שדולת הנשים על רצח הצעירה ברהט באמצעות כלי ירייה: "הבוקר אנחנו מתבשרות על עוד אישה שלא קיבלה את ההגנה המספקת. צעירה נוספת, שנמצאה ירויה ללא רוח חיים. אסור להמשיך להתייחס לרצח נשים כאל 'סכסוך בין משפחות'. מדובר בניצול נשים חפות מפשע, והתרת דמן. מאז תחילת השנה נרצחו 12 נשים בחברה הערבית, כ-85% מהן נורו באקדח".

שדולת הנשים מסרה כי אתמול לקחה חלק בדיון שנערך בנושא בכנסת, ועל האחריות של המדינה לנקוט בפעולות מנע. "אנחנו מצפות מהמשטרה והממשלה לגלות אפס סובלנות לאלימות כלפי נשים, להגביר את האכיפה על נשקים באופן מיידי, ולהקצות משאבים לטיפול באלימות כלפי נשים באופן ייחודי בחברה הערבית. כל התעלמות בזמן אמת עלולה להוביל לרצח נשים נוספות".

ארגון יוזמות אברהם מעדכן כי 173 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2025 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, בהם 18 נשים, 171 אזרחים ושני תושבים. 147 נורו למוות, 86 מהם מתחת לגיל 30.

מוקדם יותר היום, בן 60 נפצע בינוני באירוע אלימות בסחנין. בנוסף, בשעות הבוקר, שני בני אדם נפצעו בתקרית אלימה בכביש 2, סמוך למחלף אולגה, בהם גבר בן 26 במצב קשה, בהכרה, וגבר בן 28 במצב בינוני. הם פונו לבית החולים הלל יפה עם פציעות חודרות.