האוצר עתר נגד ההחלטה שלא להפחית בשכר מורי התיכונים בגין העיצומים שנקטו

משרד האוצר עתר היום (חמישי) לבג"ץ נגד בית הדין הארצי לעבודה, אשר קבע כי לא ניתן להפחית את שכר מורי התיכונים בגין העיצומים אותם נקטו ובמסגרתם נמנעו ממסירת ציונים לתלמידים, לא דיווחו על ציונים למשרד החינוך וכן ביטלו טיולים, פעילויות חינוכיות ואספות הורים במהלך שנת הלימודים תשפ"ד.

בית הדין הארצי לעבודה קבע בסוף ינואר השנה כי הנחיית ניכויי השכר שהוציא משרד האוצר למעסיקים של מורי התיכונים בטלה, וקבע כי הניכוי אותו ביקש האוצר להחיל, לפיו בגין כל כיתה שלא קיבלה ציון מגן ינוכה למורים 5% שכר ובגין כל הימנעות מאסיפת הורים או יציאה לטיול ינוכו 2.5% נוספים – נעשה באופן שרירותי ואיננו משקף את שווי העבודה המדויק שלא בוצע.

בית הדין הארצי קבע כי המדינה לא סיפקה כל הסבר מנומק ומבוסס ביחס לדרך בה קבע הממונה את השכר הראוי אותו הנחה את המעסיקים לשלם לעובדי ההוראה. נזכיר כי החוק קובע שבמזכרת שביתה חלקית רשאי המעסיק לשלם לעובדים 'שכר ראוי', שהוא חלקי ואמור לשקף את העבודה שבוצעה בניכוי שווי העבודה שלא בוצעה. עם זאת, פסיקת בתי הדין לעבודה הטילה לאורך השנים את נטל ההוכחה על המעסיק, להוכיח שגובה השכר המנוכה אכן הולם את העבודה שלא בוצעה במסגרת העיצומים.

כעת, טוענים באגף השכר באוצר בפני בג"ץ, כי פסק דינו של בית הדין הארצי הקובע כי יש לשלם למורים שכר מלא כיוון שהאוצר לא הוכיח שהניכוי הולם את שווי העבודה שלא בוצעה – פוגע באיזון ההכרחי בין עובדים למעסיקים ביחסי עבודה קיבוציים ומעניק כוח רב מידי לארגוני העובדים, שכן הוא מותיר את המעסיק לדבריהם ללא כלי אפקטיבי להתמודדות עם נקיטת עיצומים במסגרת מאבק ארגוני. "פסק הדין עלול ליצור תמריץ חיובי לארגוני עובדים לנקיטה בעיצומים במערכת החינוך, במגזר הציבורי ובמשק הישראלי בכלל".

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', מסר כי הוא נחוש "לשחרר את מערכת החינוך ואת המשק משיקולים לא ענייניים של ארגוני עובדים". סמוטריץ' טען כי יו"ר ארגון המורים רן ארז מתעמר בתלמידים ובמורים ופוגע במשק "חדשות לבקרים". הממונה על השכר במשרד האוצר אפי מלכין מסר: "שכר ראוי הוא עיקרון בסיסי בדיני העבודה. לא פרס ולא עונש. הוא נועד לשמור על האיזון בין זכות העובדים לשבות, לבין זכות הציבור לשירות רציף. לטעמנו, בית הדין הארצי שגה, ואנו מבקשים מבית המשפט העליון להשיב הלכה על מכונה".