יום חמישי י"א באלול תשפ"ה 04.09.25
בארץ

אסון בבאר שבע: בן 3 מת לאחר שנשכח ברכב לזמן ממושך

צוות מד״א שהוזעק לזירה ניסה לבצע בילד פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותו | מנכ"לית המועצה לשלום הילד: ״אסון שניתן היה למנוע לו משרד התחבורה היה מחייב התקנת מערכת שכחת ילדים ברכב״

אמבולנס מגן דוד אדום (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
דבר
עדכון אחרון: 04.09.2025 | 16:25
    מותו של ילד בן שלוש נקבע היום (חמישי) בבית החולים סורוקה לאחר ששהה זמן ממושך בתוך רכב סגור בבאר שבע. הילד פונה על ידי צוות מד"א במצב אנוש ותוך כדי פעולות החייאה, אך הצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע כי איבד רוח חיים.

    חובשי רפואת חירום במד"א יאיר רוזוליו ואדיר נזרי, שהיו בזירה, סיפרו: "קיבלנו דיווח על ילד ששהה זמן ממושך ברכב סגור. הגענו למקום במהירות וסיפרו לנו שהוציאו את הילד מהרכב לאחר ששהה בו זמן רב. מיד התחלנו בטיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה, מתן תרופות וקירור, תוך כדי שאנחנו מעלים אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ומפנים אותו לבית החולים כשמצבו אנוש תוך כדי פעולות החייאה".

    מנכ"לית המועצה לשלום הילד, עורכת הדין ורד וינדמן: "עוד מקרה נורא שמצטרף לאסונות קשים שאפשר היה למנוע לו משרד התחבורה היה מחייב להתקין אמצעי התרעה ברכב. רק במאי האחרון, שלחנו מכתב שלישי לשרת התחבורה וקראנו לה לחדש לאלתר את התקנה המחייבת להתקין מערכת התרעה למניעת שכחת ילדים ברכב. אסור להתמהמה יותר. זו לא גזירת גורל וחייבים להציל את הילד הבא מפגיעה קשה או ממוות. אנחנו קוראים לשרה לממש את הסמכויות שלה ולהתקין מחדש את התקנה מצילת החיים".

