דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי י"א באלול תשפ"ה 04.09.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.2°תל אביב
  • 23.2°ירושלים
  • 27.2°תל אביב
  • 26.1°חיפה
  • 27.7°אשדוד
  • 27.3°באר שבע
  • 33.4°אילת
  • 27.0°טבריה
  • 20.4°צפת
  • 26.6°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
תרבות ומורשת

מעצב האופנה ובעל ההון האיטלקי ג'ורג'יו ארמני נפטר בגיל 91

ארמני, ששמו ופניו היו בין המזוהים ביותר בתעשיית האופנה העולמית, הקים חברת ענק שהגיע לשווי של יותר מ-10 מיליארד דולר ומעסיקה כ-9,000 עובדים

ג'ורג'יו ארמני (במרכז) לצד דוגמניות בהצגת קולקציית אופנה שלו לנשים, מילאנו, איטליה, ספטמבר 2018 (צילום: AP Photo/Luca Bruno)
ג'ורג'יו ארמני (במרכז) לצד דוגמניות בהצגת קולקציית אופנה שלו לנשים, מילאנו, איטליה, ספטמבר 2018 (צילום: AP Photo/Luca Bruno)
סוכנות הידיעות AP
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 04.09.2025 | 17:05
נושאים קשורים:

מעצב האופנה האיטלקי הנודע ג'ורג'יו ארמני נפטר בגיל 91. חברת האופנה ארמני הודיעה כי הוא מת בביתו.

ארמני נולד ב-1934 בעיירה קטנה מדרום למילאנו, וחלם בגיל צעיר להפוך לרופא, עד שמשרה חלקית בחלון ראווה בחנות כלבו במילאנו פקח את עיניו לעולם האופנה. שמו ופניו היו בין המזוהים ביותר בתעשיית האופנה העולמית.

ארמני שם על מפת האופנה העולמית בשנות ה-70 המאוחרות את סגנון המוכן-ללבישה (ready-to-wear) האיטלקי: סגנון שאינו דורש התאמה מיוחדת של בגדים לגוף ספציפי, אלא מיוצר במידות סטנדרטיות. מה שסימל את סגנונו החדש היה ז'קט ספורט לא מרופד, שהושק בסוף שנות ה-70 וזכה להצלחה מיידית, מהוליווד עד וול סטריט. ארמני חיבר את הז'קט עם חולצת טי-שירט פשוטה, פריט לבוש שכינה "האלפא והאומגה באלפבית של האופנה".

חליפת הגברים שלו נעשה למוצר "חובה" עבור גברים אמידים, וחליפות המכנסיים שלו עבור נשים הפכו לסמל למעמד עולה של נשות עסקים בשנות ה-80. "אני מעצב לאנשים אמיתיים", נהג לומר, "אין ערך בליצור בגדים ואביזרים שאינם פרקטיים".

חברת הענק שהקים ארמני הגיעה במהלך חייו לשווי יותר מ-10 מיליארד דולר. נוסף על בגדים החברה מוכרת גם ריהוט לבית, בשמים, מוצרי קוסמטיקה, ספרים, פרחים ואפילו שוקולדים. כיום, תחת המותג ארמני מועסקים כ-9,000 עובדים, לפי נתונים שפורסמו ב-2023, כשנשים הם כמחצית מהדרג הניהולי. החברה מחזיקה ביותר משבעה מרכזי ייצור, וביותר מ-600 חנויות ברחבי העולם,.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!