מעצב האופנה ובעל ההון האיטלקי ג'ורג'יו ארמני נפטר בגיל 91

מעצב האופנה האיטלקי הנודע ג'ורג'יו ארמני נפטר בגיל 91. חברת האופנה ארמני הודיעה כי הוא מת בביתו.

ארמני נולד ב-1934 בעיירה קטנה מדרום למילאנו, וחלם בגיל צעיר להפוך לרופא, עד שמשרה חלקית בחלון ראווה בחנות כלבו במילאנו פקח את עיניו לעולם האופנה. שמו ופניו היו בין המזוהים ביותר בתעשיית האופנה העולמית.

ארמני שם על מפת האופנה העולמית בשנות ה-70 המאוחרות את סגנון המוכן-ללבישה (ready-to-wear) האיטלקי: סגנון שאינו דורש התאמה מיוחדת של בגדים לגוף ספציפי, אלא מיוצר במידות סטנדרטיות. מה שסימל את סגנונו החדש היה ז'קט ספורט לא מרופד, שהושק בסוף שנות ה-70 וזכה להצלחה מיידית, מהוליווד עד וול סטריט. ארמני חיבר את הז'קט עם חולצת טי-שירט פשוטה, פריט לבוש שכינה "האלפא והאומגה באלפבית של האופנה".

חליפת הגברים שלו נעשה למוצר "חובה" עבור גברים אמידים, וחליפות המכנסיים שלו עבור נשים הפכו לסמל למעמד עולה של נשות עסקים בשנות ה-80. "אני מעצב לאנשים אמיתיים", נהג לומר, "אין ערך בליצור בגדים ואביזרים שאינם פרקטיים".

חברת הענק שהקים ארמני הגיעה במהלך חייו לשווי יותר מ-10 מיליארד דולר. נוסף על בגדים החברה מוכרת גם ריהוט לבית, בשמים, מוצרי קוסמטיקה, ספרים, פרחים ואפילו שוקולדים. כיום, תחת המותג ארמני מועסקים כ-9,000 עובדים, לפי נתונים שפורסמו ב-2023, כשנשים הם כמחצית מהדרג הניהולי. החברה מחזיקה ביותר משבעה מרכזי ייצור, וביותר מ-600 חנויות ברחבי העולם,.