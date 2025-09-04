במשרד הכלכלה המליצו על הפחתה משמעותית במכסים על אלומיניום מסין

הממונה על ההיטלים במשרד הכלכלה, דני טל, פרסם היום (חמישי) המלצה לשיעורים מופחתים של מכסים על ייבוא אלומיניום מסין. לפי המלצת הממונה המכסים יהיו בגובה 37% על רוב החברות שנבדקות. זו ירידה משמעותית לעומת שיעור 61%-146% שמשרד הכלכלה קבע בהחלטה מקדמית במאי, החלטה שאותה הקפיא בסוף יוני בעקבות פניית שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

המלצת הממונה תיבחן בוועדת מייעצת, ואז תידרש לאישור שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, שר האוצר סמוטריץ' וועדת הכספים של הכנסת. אם יאושרו המכסים הם ייכנסו לתוקף ב-1 בנובמבר, במקום התאריך הקודם שנקבע, 27 בספטמבר.

105% מכס יוטלו על חברת 'גואנג יא' ועל חברות שלא ישתפו פעולה עם החקירה. יהיו מוצרים ספציפיים שיוחרגו מההיטל, בהם פרופילים בקוטר של יותר מ-370 מ"מ, פרופילים שעברו עיבוד שבבי בחריטה או באופן ידני, ועמודי תאורה מאלומיניום.

משרד הכלכלה הטיל מלכתחילה את המכסים כהיטלי היצף, שנועדו להגן על תעשייה מקומית מתחרות בלתי הוגנת. לפי הערכת משרד הכלכלה, חברות סיניות מייצאות לישראל במחירים נמוכים עד הפסדיים, מוכנות לספוג את ההפסדים בטווח הקצר כדי למוטט את הייצור המקומי. טקטיקה כזו, הנחשבת להפרה של הסכמי סחר בינלאומיים, יכולה לאפשר לאותן חברות בהמשך להעלות מחירים ללא תחרות.

משרד הכלכלה הקפיא את המכסים בעקבות בקשת סמוטריץ' בתום המלחמה מול איראן, לאחר שזה טען שישראל זקוקה לפרופילי אלומיניום לשיקום המבנים שנפגעו מהטילים האיראניים. עם זאת, לפי נתוני התאחדות התעשיינים לא היה מחסור באלומיניום בפועל, והיצרנים המקומיים אף מייצרים מעבר לביקוש המקומי.

הממונה טל פרסם את המלצותיו בתחום חקירה שנועדה לקבוע האם ובאיזו מידה החברות הסיניות אכן מוכרות במחירי היצף. לדבריו, ההחלטה שהוגשה היום היא מאוזנת, "מגינה על תעשיית האלומיניום המקומית מפני יבוא במחירי היצף", ולצד זאת כוללת החרגות שיסייעו לבתי מלאכה ויצרנים קטנים בישראל הנסמכים על אותם חומרי גלם. הוא הוסיף שהמוצרים שהוחרגו הם אלו ש"משמשים לייצור מוצרי קצה שלא ניתן לייצרם בישראל, או שקיים קושי באספקתם".

טל טען כי "היטלי היצף דומים הוטלו בידי מדינות שונות כגון האיחוד האירופי, אנגליה, קנדה, ארה"ב ואחרות". בפועל, החלטת משרד הכלכלה מציבה את ישראל כמדינה עם היטלים נמוכים יחסית למדינות מערביות אחרות: ארצות הברית (86%), האיחוד האירופי (32%), אנגליה (35%), ארגנטינה (75%), אוסטרליה (37%), וקנדה (101%).

בענף האלומיניום בהתאחדות התעשיינים הביעו מורת רוח על כניסת המכסים לתוקף רק בנובמבר. "אנו מצרים על ההחלטה לדחות שוב את כניסת הערובה הזמנית לתוקף ומצפים שהתהליך כולו, לרבות כניסת הערובה הזמנית לתוקף והטלת היטל ההיצף הקבוע, יושלם במהרה. מה שנכון לארה"ב, בריטניה, אירופה ולמערב כולו – נכון לבטח גם למדינת ישראל. יודגש, כי אין בארץ שום מחסור בפרופילים של אלומיניום, והקושי בענף הבנייה נובע ממחסור מסוים בזכוכית ובעיקר מהיעדר ידיים עובדות. הייצור בישראל והייבוא ההוגן, שאינו בהיצף, מספקים ביחד את כל הביקושים הנדרשים".

עמדה הפוכה ביטא עמדת איגוד לשכת המסחר, המייצג מעסיקים בתחום המסחר והשירותים, ומתנגד באופן גורף למכסים. לדברי מנכ״לית האיגוד גילית רובינשטיין, "השתת היטל זו טעות מצערת, החלטה שגויה מיסודה למי שאמון על יוקר המחייה. כבר היום השוק מתמודד עם חוסרים ועיכובים באספקת סחורה בשל אי הוודאות בשוק, והנה הוסיף הממונה עוד תקופת המתנה, על גב היבואנים וכל מי שעוסק בענף. מדובר בחסם יבוא וכולנו מכירים חוק הטבע הכלכלי, כשאין יבוא הריכוזיות חוגגת. המהלך הזה ייפגע בתחרות, בשירות, בזמני ההמתנה, וצפוי להביא לעליית המחירים".