דבר העובדים בארץ ישראל
יום חמישי י"א באלול תשפ"ה 04.09.25
החטופים והנעדרים

"היה לו חשוב לפגוש אותנו": המילואימניק שרכבו נשרף שוחח עם קרובי חטופים

יואב בר-שי, שהרכב של משפחתו נשרף בשוגג בידי מפגין נגד הממשלה שהצית פחים, הגיע למאהל המחאה של משפחות החטופים

חגי אנגרסט, אבי החטוף מתן אנגרסט (מימין), המילואימניק יואב בר שי, ענת אנגרסט אימו של מתן, ו-ויקי כהן אם החטוף נמרוד כהן (צילום: דן מלמד)
יהל פרג'
כתב רווחה
עדכון אחרון: 04.09.2025 | 20:07
יואב בר-שי, המילואימניק שרכבו נשרף אתמול, הגיע אחר-הצהריים (חמישי) למאהל המחאה של משפחות החטופים, ופגש את משפחות אנגרסט וכהן, שבניהן החיילים חטופים כבר 700 ימים. "יואב בחור מקסים וערכי", אומרת ל'דבר', ויקי כהן אמא של נמרוד. "היה לו חשוב לפגוש אותנו".

רכב משפחת בר-שי נשרף אתמול בטעות לאחר שפעיל מחאה נגד הממשלה, שנעצר היום, הצית פח זבל סמוך למעון ראש הממשלה. בר-שי, שעשה מאות ימי מילואים ומגויס כרגע בצו 8, הוא אב לילדים קטנים. במהלך בזק שהוביל הפעיל החברתי יאיא פינק, נאספו יותר מ-200,000 ש"ח לטובת רכב חדש וציוד לילדים.

בר-שי קיבל את 'יומן התודות של משפחות החטופים', שמטה המשפחות הוציא ביוזמתה ועם איוריה של כהן, כחלק ממארז לקראת ראש השנה.

