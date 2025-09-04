דבר העובדים בארץ ישראל
יום חמישי י"א באלול תשפ"ה 04.09.25
בעולם

יום אבל לאומי בפורטוגל: 17 נהרגו בתאונה ברכבל המתויר בליסבון

'מעלית גלוריה', רכבל המהווה את אחד מסמלי עיר הבירה של פורטוגל ונוסעים בו כ-3 מיליון בשנה, סטה מהמסילה וקרס לתוך בניין. הרשויות חוקרות את נסיבות התאונה

צוותי חירום באתר האסון ב'מעלית גלוריה' בליסבון, פורטוגל (צילום: AP Photo/Armando Franca)
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 04.09.2025 | 21:32
אסון בפורטוגל: 17 בני אדם נהרגו ועוד 23 נפצעו אמש (רביעי) בתאונת רכבל ב'מעלית גלוריה' המפורסמת בעיר הבירה ליסבון. הרכבל שהיה עמוס עד אפס מקום סטה מהמסילה וקרס לתוך בניין. הדגלים ברחבי המדינה הורדו היום לחצי התורן, לאחר שהממשלה הכריזה על יום אבל לאומי בעקבות האסון.

אישה מניחה פרחים באתר האסון בליסבון (צילום: AP Photo/Armando Franca)
הרכבל, המכונה 'פוניקולר', נוצר לפני 140 שנה בשנת 1885. הוא אחד מסמליה של העיר ליסבון, ופופולרי בקרב תיירים. מדובר בכלי תחבורה הדומה לכרמלית בחיפה, שבו כוחו של הקרון היורד מושך את הקרון העולה מעלה, אך בניגוד לכרמלית הוא נוסע מעל הקרקע.

שני הקרונות שלו, שאחד מהם התפרק, נועדו לאכלס כ-40 נוסעים יחד. מדי שנה משתמשים ב'מעלית גלוריה' כשלושה מיליון בני אדם.

עיריית ליסבון הודיעה היום כי שלושת הפוניקולרים הנוספים בעיר מושבתים לצורך בדיקות בטיחות. הרשויות חוקרות את נסיבות התאונה, שאירעה אתמול בשעה 18:00 לשעון המקומי. אחד משני הקרונות של 'מעלית גלוריה' התפרק אחרי שהתנגש בבניין ברחוב תלול, בדרכו מטה מנקודת תצפית במנזר. האסון התרחש במרחק כמה מטרים מהקרון השני.

המונים מתקהלים ליד זירת התאונה (צילום: AP Photo/Armando Franca)
בפורטוגל דיווחו כי למרות שלא נגרם נזק לקרון השני, כמה מנוסעיו המבוהלים קפצו מהחלונות, מה שהוביל לפציעתם. בפוניקולורים הקרונות נמצאים בכיוונים מנוגדים, כשמשקל הקרון היורד מושך למעלה את הקרון העולה.

בפורטוגל טרם הודיעו על זהותם של רוב הקורבנות באסון. ב-BBC דיווחו שהרשויות בפורטוגל הודיעו על אזרחותם של רוב מההרוגים – 5 פורטוגלים, שני דרום קוריאנים, 2 קנדים, שוויצרי, גרמני, אמריקאי ואוקראיני. ברשתות החברתיות פורסם כי בין הנפגעים היו זוג הורים ובנם הקטן שהגיעו מגרמניה. האב נהרג, האם נפצעה קשה והילד בן השלוש נפצע קל.

בכירה בשירותי החירום של ליסבון, שסירבה מוקדם יותר היום למסור פרטים על ההרוגים בתאונה אמרה שמלבד הילד בן השלוש, הפצועים ב'מעלית גלוריה' הם בני 24 עד 65 ואזרחי פורטוגל, גרמניה, צרפת, איטליה, שווייץ, קנדה, מרוקו, דרום קוריאה וכף ורדה שבאפריקה.

