נבחרת הנערות הישראלית בכדורמים העפילה לרבע גמר אליפות אירופה

נבחרת הנערות בכדורמים העפילה לרבע גמר אליפות אירופה שנערכת במלטה. ישראל ניצחה הערב (חמישי) את בריטניה בתוצאה 9:13, במסגרת "משחק ההצלבה". בעקבות הניצחון העפילה הנבחרת לרבע הגמר שבו תפגוש את איטליה, מחר בשעה 20:30 (שעון ישראל).

ישראל פתחה מצוין ועלתה ליתרון 0:3. שער של בריטניה פחות מדקה לסיום הרבע הראשון הביא לתוצאה של 1:3 לטובת ישראל בתום הרבע. ברבע השני ישראל המשיכה להיות דומיננטית, וירדה למחצית ביתרון 3:6. בריטניה הצליחה לצמצם את הפער ברבע השלישי, ובסיומו לוח התוצאות הראה 7:9 לכחולות לבנות. בשמונה הדקות האחרונות הישראליות שיחקו נהדר והבטיחו את הניצחון.

כבשו לנבחרת: מיקה קורן (5), טבע דורפמן (3), עינב עמור (2), עמית פייביש (2), יובל רז.