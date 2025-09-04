דבר העובדים בארץ ישראל
יום חמישי י"א באלול תשפ"ה 04.09.25
ספורט

נבחרת הנערות הישראלית בכדורמים העפילה לרבע גמר אליפות אירופה

ישראל ניצחה את בריטניה 9:13, ותפגוש ברבע הגמר את איטליה

נבחרת הנערות של ישראל בכדורמים (צילום: איגוד הכדורמים)
ליאור ברטל
כתב ספורט
עדכון אחרון: 04.09.2025 | 23:55
נבחרת הנערות בכדורמים העפילה לרבע גמר אליפות אירופה שנערכת במלטה. ישראל ניצחה הערב (חמישי) את בריטניה בתוצאה 9:13, במסגרת "משחק ההצלבה". בעקבות הניצחון העפילה הנבחרת לרבע הגמר שבו תפגוש את איטליה, מחר בשעה 20:30 (שעון ישראל).

ישראל פתחה מצוין ועלתה ליתרון 0:3. שער של בריטניה פחות מדקה לסיום הרבע הראשון הביא לתוצאה של 1:3 לטובת ישראל בתום הרבע. ברבע השני ישראל המשיכה להיות דומיננטית, וירדה למחצית ביתרון 3:6. בריטניה הצליחה לצמצם את הפער ברבע השלישי, ובסיומו לוח התוצאות הראה 7:9 לכחולות לבנות. בשמונה הדקות האחרונות הישראליות שיחקו נהדר והבטיחו את הניצחון.

כבשו לנבחרת: מיקה קורן (5), טבע דורפמן (3), עינב עמור (2), עמית פייביש (2), יובל רז.

תגיות:
