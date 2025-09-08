חשש לליקויים במכרז לראש רשות הפיתוח בחברה הערבית: "השרה גולן מתעלמת מהדרישות"

המכרז לתפקיד ראש הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים אינו כולל את הגדרות התפקיד, דרישות הסף שנקבעו בעבר הופחתו, והמכרז לא פורסם בשפה הערבית ובאתר המשרד – כך טוענים במרכז 'מוסאווא' לזכויות האזרחים הערביים בישראל', ומתריעים מחשש להטיית המכרז.

"יש דרישות למכרז הזה שהשרה לשוויון חברתי מאי גולן מתעלמת מהן", אומר ל'דבר' עו"ד חוסיין מנאע מ'מוסאווא', "החשש שלנו הוא שההקלות האלה נבעו רק ממקום אחד – תפירת תפקיד למישהו שלא עונה על תנאי הסף הנדרשים".

הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים הוקמה ב-2007 ואמונה על "קידום הפיתוח הכלכלי-חברתי בחברה הערבית, במטרה להביא לשגשוג, צמצום פערים ושילוב בכלכלה ובחברה". היא פועלת במסגרת המשרד לשוויון חברתי, בו מכהנת כיום השרה מאי גולן מהליכוד. ראש הרשות הקודם, חסאן טוואפרה, סיים את תפקידו לפני כחודשיים, לאחר שגולן לא האריכה את כהונתו. לפני כשבועיים פורסם באתר נציבות שירות המדינה מכרז חדש לתפקיד ראש הרשות, והוא הסתיים בשבוע שעבר.

בפניית מרכז מוסאווא לנציבות ולמשרד מתריעים שדרישות הסף אינן מתאימות לתפקיד, באופן שמעורר חשש לאופי המכרז. "תפקיד מנהל הרשות הוגדר בהחלטת ממשלה משנת 2007, והורחב בהחלטה מיולי 2021, כך שיכלול משימות לאומיות רבות לפיתוח כלכלי־חברתי בחברה הערבית", אומרים במוסאווא, "אולם משימות אלו הושמטו מתיאור התפקיד הנוכחי – ללא הסבר מניח את הדעת".

יתרה מכך, בעוד שבהגדרת תפקיד ראש הרשות לפיתוח כלכלי בחוק נכתב כי מדובר בניהול צוות של 20 איש ותקציב של 50 מיליון ש"ח, הרי שבדרישות הסף נדרש רק ניסיון בניהול של צוות של 5 אנשים, ותקציב של 10 מיליון ש"ח. גם דרישות ההשכלה הופחתו ביחס למכרזים קודמים: תואר אקדמי הפך מתנאי סף נדרש ליתרון, רצוי אך לא נדרש. עוד מציינים ב'מוסאווא' כי בשונה מהרשות לפיתוח כלכלי בישובים הדרוזיים, שם נדרש המנכ"ל להיות דרוזי, במכרז הנוכחי אין דרישה כזו.

טענה נוספת נוגעת לחוסר השקיפות של ההליך. על אף שמדובר במשרה המיועדת לציבור דוברי הערבית, המודעה לא תורגמה לערבית ולא הופצה ברשתות החברתיות של המשרד לשוויון חברתי או בהודעות דוברות רשמיות. היא פורסמה אך ורק באתר המכרזים של נציבות שירות המדינה. האגף לגיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה כלל לא קיבל את המודעה ולא פרסם אותה, בניגוד לחובה על פי חוק.

ב'מוסאווא' טוענים כי אין זו הפעם הראשונה ששרה במשרד לשוויון חברתי מנסה לקדם מינוי פוליטי בצורה לא תקינה למשרה זו. ב־2 בינואר 2020 מינתה השרה דאז, גילה גמליאל, את לירון הנץ – מקורבת אליה פוליטית – לראש הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים, בהליך לקוי. בעקבות עתירה לבג"ץ שהגיש מרכז מוסאווא נגד המינוי, חזרה בה גמליאל, והממשלה פרסמה מכרז חדש שבו נבחר חסאן טואפרה, כלכלן בכיר שעבד במשרד האוצר. טואפרה היה אמור לכהן שמונה שנים, אך גולן סירבה להאריך את כהונתו, והוא סיים את תפקידו.

המינוי ייעשה בהליך של פטור ממכרז, בכפוף להמלצת ועדת איתור. ועדת זו כוללת את מנכ"ל המשרד או נציגו, נציב שירות המדינה או נציגו, מנכ"ל משרד האוצר או נציגו, איש אקדמיה שממנה הנציב, ונציג ציבור – ורק אחד מהם מייצג את מגזר המיעוטים.

מאז תחילת כהונתה במשרד לשוויון חברתי בינואר 2024, גולן נקטה בשורת צעדים שזכו לביקורת חריפה על הפגיעה בחברה הערבית. בין היתר, היא החליטה לסגור את מוקד הסיוע שמנגיש מידע לשעת חירום לחברה הערבית, וניסתה להסיט למשרדה תקציבים שיועדו לתוכנית החומש בחברה הערבית.

בתגובה לפרסום, המשרד לשוויון חברתי הפנה לנציבות שירות המדינה. מהנציבות לא נמסרה תגובה, ותפורסם לכשתתקבל.